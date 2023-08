Es war vergleichbar mit dem Rennen zwischen Roald Amundsen und Robert F. Scott vor 112 Jahren in der Antarktis. Beide wollten als Erster jenen Punkt auf der Südhalbkugel der Erde erreichen, an dem die Rotationsachse des Planeten seine Oberfläche schneidet. Aber jetzt handelte es sich nicht um Menschen, die ihr Letztes gaben, ihr Ziel zu erreichen, sondern um zwei ferngesteuerte Roboter, die zur Südpolarregion des Mondes aufbrachen.

Mitte Juli startete das indische Mondfahrzeug Chandrayaan-3, knapp einen Monat später folgte die russische Mondsonde Luna-25. Ähnlich wie bei den beiden wetteifernden Polarforschern ging es um den Ruhm: Wer würde als Erster sicher und unbeschädigt in der unwirtlichsten Gegend des Erdtrabanten landen? Mehr noch: Die Roboter sollen dort nach jenem tiefgefrorenen Wasser suchen, das es dort angeblich in großen Mengen geben soll.

Während die russische Sonde am vergangenen Wochenende nach einem Fehler in einem der Raketenmotoren unkontrolliert auf die Mondoberfläche stürzte, gelang es den indischen Raumfahrtexperten, Chandrayaan-3 am Mittwoch dieser Woche sicher in der Nähe des Südpols zu landen. Gestartet am 14. Juli vom Satish Dhawan Raumflug­zen­trum im Bundesstaat Andhra Pradesh, setzte die Sonde wie geplant ein Landemodul aus der Umlaufbahn ab, das nun knapp 600 Kilometer vom lunaren Südpol entfernt auf dem Erdtrabanten steht. Es heißt ­Vikram, benannt nach dem Gründer der indischen Weltraumorganisation ISRO. An Bord dieses Moduls befindet sich ein kleiner, sechsrädriger Rover, der ferngesteuert in den kommenden zwei Wochen den lunaren Südpol erkunden soll. Pragyaan (Sanskrit für „Weisheit“) hat zwei Spektrometer an Bord, mit denen Wassermoleküle aufgespürt werden können.

Warum aber ist die Suche nach Wasser auf dem Mond so wichtig, dass gleich zwei unbemannte Sonden auf den Weg in dieses wahrlich extreme Gebiet geschickt wurden? Die Motive dafür sind von wesentlich pragmatischerer Natur als bei der Suche nach Wasser auf dem Mars. Während beim Roten Planeten der Nachweis von Wasser einen Hinweis auf die Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten Leben geben könnte, geht es beim Mond um Praktisches: Hier wird nach dem kostbaren Nass gesucht, um Menschen das Überleben zu ermöglichen. Schließlich will man Astronauten, die künftig einmal Zeit in einer dauerhaft besetzten Mondbasis verbringen sollen, das Los der Besatzungen der Internationalen Raumstation ISS ersparen, ihren Durst mit – wenngleich vollständig gereinigtem und desinfiziertem – Urin löschen zu müssen. Wasser ist auch nötig, um Treibstoffe für Raketen herzustellen, mit denen Menschen in einem zweiten Schritt von solch einem möglichen Außenposten auf dem Mond zu den anderen Planeten des Sonnensystems aufbrechen können.

Erste Hinweise auf Mondwasser

Dass es am Südpol des Mondes überhaupt Wasser geben kann, hängt mit den Gesetzen der Himmelsmechanik zusammen. Als Amundsen und Scott auf ihren Expeditionen im Winter 1911/12 in der Antarktis unterwegs waren, gab es dort keine Dunkelheit. Es war Südsommer, und der gefrorene Kontinent war täglich 24 Stunden lang von der Sonne beschienen. Auf dem Mond gibt es solche Jahreszeiten nicht, denn die Achse, um die sich der Mond in 27,3 Erdtagen einmal um sich selbst dreht, ist nur um 1,5 Grad gegen die Ekliptik geneigt – und nicht um 23 Grad wie die Erdachse. Deshalb steht die Sonne nie mehr als einige Grad über dem Horizont des Südpols. Dadurch werden zwar Teile der Landschaft in ständiges Licht getaucht. Da es dort aber auch viele Einschlagkrater und Gebirge mit steilen Flanken gibt, liegen auch große Teile dieser Landschaft im ewigen Schatten.

Zwischen sonnenbeschienenen Hängen und den Zonen des Dauerschattens könnten die Temperaturunterschiede extremer nicht sein. In der Sonne wurden von umlaufenden Satelliten Temperaturen von 50 Grad gemessen. In den Schattenzonen herrschen dagegen einige der kältesten Temperaturen im Sonnensystem, nämlich bis zu minus 248 Grad. Wassermoleküle sind unter diesen harschen Bedingungen fest zu Eis gefroren und könnten, wenn es genug davon gibt, aufgetaut und von künftigen „Lunanauten“ genutzt werden.