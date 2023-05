Extrem helle Galaxien : Das Rätsel der gefräßigsten Schwarzen Löcher

Abermilliarden Galaxien bevölkern das Universum. Viele von ihnen beherbergen in ihrem Zentrum ein massereiches Schwarzes Loch. In den meisten Galaxien kreisen darum Sterne und Gaswolken in respektvollem Abstand. Bei einigen Galaxien sieht das aber ganz anders aus: Dort verspeisen die Massemonster in einigen Dutzend Millionen Jahren die Massen von bis zu zehn Millionen Sonnen. Bevor dieses Material für immer im Loch verschwindet, erhitzt es sich auf unvorstellbare Temperaturen und leuchtet um ein Vielfaches heller als die gesamte umgebende Galaxie. Astronomen sprechen dann von aktiven Galaxienkernen, und in ihrer ex­tremsten Form von „Quasaren“. Das Kunstwort steht für „quasistellare Radioquelle“: quasistellar, da sie wie Sterne erscheinen, Radioquelle, da sie historisch im Radiobereich entdeckt wurden. Quasare sind die leuchtkräftigsten Objekte des Kosmos.

Nun, 60 Jahre nach der Entdeckung des ersten Quasars, scheinen Astronomen die Antwort auf eine zentrale und lange diskutierte Frage gefunden zu haben: Was bringt manche Galaxien eigentlich dazu, aktive Galaxienkerne zu entwickeln, während die meisten ein völlig unauffälliges Leben führen? Das „galaktische Streichholz“, das aus einem ruhigen Schwarzen Loch einen Feuer speienden Quasar macht, ist laut einer in der Fachzeitschrift „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ veröffentlichen Arbeit eine zweite Galaxie: Rund zwei Drittel der dort untersuchten Quasare entstanden in Galaxien, die dabei sind, mit einer zweiten zu verschmelzen. Die dabei auftretenden Gravitationskräfte leiten offenbar zusätzliches Material – Gas und Sterne – in die Nähe des Schwarzen Lochs und fütterten es damit.