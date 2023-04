Geophysikalisch ist Ganymed dafür komplexer als Europa. So schwappt unter seiner Kruste möglicherweise nicht nur eine flüssige Schicht, sondern mehrere, die mit verschiedenen Arten von Hochdruckeis abwechseln. JUICE wird nach drei Jahren im Jupiterorbit in eine Umlaufbahn um Ganymed einschwenken. Könnte sich dann klären, wie viele Stockwerke der flüssige Ozean unter seiner Kruste hat und ob das unterste vielleicht doch mit dem Silikatmantel und dem vermutlich darin ablaufenden Vulkanismus in Kontakt steht? „Unsere Laser-Kollegen werden die Frage sicherlich mit ‚Ja‘ beantworten“, sagt Thomas Roatsch. Außerdem gebe es an Bord ein Radargerät und das Submillimeter-Wellen-Instrument, das am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen gebaut wurde. „Das genau vermessene Gravitationsfeld wird auch noch Hinweise liefern“, sagt Roatsch. „Gemeinsam sollte das klappen.“

Und dann hat Ganymed etwas, womit sonst kein anderer Mond im Sonnensystem aufwarten kann: ein eigenes Magnetfeld. Darin gefangene energiereiche Teilchen könnten rings um die Pole die – äußerst dünne – Gashülle des Mondes zum Leuchten anregen. Daher hofft Roatsch auf einige coole JANUS-Bilder von Polarlichtern auf Ganymed. „Wir werden es zumindest versuchen.“

Kallisto schließlich ist wieder ganz anders. Ihre Eiskruste ist tektonisch mausetot. Die extreme Dichte an Einschlagskratern lässt darauf schließen, dass Kallistos Oberfläche bald nach der Entstehung des Jupitersystems bockelhart gefror und seither niemals wieder durch Wärme aus dem Inneren weich wurde, zumal die Energiequelle, die Ganymed und Europa vor der Auskühlung bewahrt, hier nicht in gleichem Maße zur Verfügung steht: Deren Orbits um den Jupiter bleiben exzentrisch, da sie in Resonanz umlaufen: Während eines Umlaufs des Ganymed absolviert Europa zwei. Die in größerer Entfernung kreisende Kallisto macht hier nicht mit – erst in etwa 1,5 Milliarden Jahren, so haben Berechnungen ergeben, dürfte der äußerste der vier großen Jupitermonde ebenfalls in Resonanz mit den drei anderen fallen. Trotzdem, Laser und Radar werden auch bei Kallisto versuchen, Anzeichen für Ozeane zu finden, sagt Thomas Roatsch. „Aber es sind nur schnelle Vorbeiflüge, keine Orbits.“