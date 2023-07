Sechs lange Strahlen bekränzen jeweils einen hellen Stern auf dieser Aufnahme. Diese Symmetrie ist ein Erkennungszeichen für Bilder, die mit dem James Webb Space Telescope (JWST) aufgenommen wurden – auf den Bildern des Hubble-Weltraumteleskops etwa sind die Sterne manifest vierstrahlig. Denn diese Strahlen rühren nicht von den Sternen selbst, sondern von der Beugung ihres Lichts an Strukturen des jeweils eingesetzten Te­leskops. Im Falle des JWST sind das vor allem die Kanten der sechseckigen, wie Bienenwaben geformten vergoldeten Segmente, aus denen sich der insgesamt 6,5 Meter weite Primärspiegel zusammensetzt.

Das am Weihnachtstag 2021 gestartete und in der darauffolgenden Silvesternacht aufgefaltete Instrument ist damit das größte jemals in Dienst ­gestellte Weltraumteleskop – Hubbles Spiegel ist lediglich 2,4 Meter weit. Mit Gesamtkosten von rund zehn Milliarden Dollar ist JWST das bisher teuerste unbemannte Raumfahrtprojekt. Gebaut wurde es hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, die Instrumente kommen aber auch aus Europa und Kanada. Europa stellte auch die Rakete vom Typ Ariane 5 zur Verfügung, die JWST auf die Bahn zum sogenannte zweiten Lagrangepunkt brachte, einem Orbit um sie Sonne, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.