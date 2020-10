Denn die Zahl der Flecken auf der Sonnenscheibe ist ein Maß für die Aktivität der Sonne, also etwa dafür, wie ausgiebig sie mit Strahlung und Plasmawolken um sich wirft, was auf der Erde neben intensiveren und bis in tiefere Breiten sichtbaren Polarlichtern auch allerhand unschöne Folgen für die elektrifizierte und immer mehr von Satelliten abhängige Menschheit haben kann. Fachleute sprechen hier von solaren „Stürmen“ und allgemein von „Weltraumwetter“.



Das augenfälligste Merkmal dieser Aktivität – und daher auch das, worüber die längsten historischen Aufzeichnungen vorliegen – sind eben die Sonnenflecken. Dabei handelt es sich um dunklere, weil kühlere Stellen auf der Sonnenoberfläche: Statt knapp 6000 Grad ist es in einem Sonnenfleck nur 4000 Grad heiß. Grund dafür sind die starken Magnetfelder, welche die Oberfläche am Ort der Flecken durchstoßen. Sie behindern das freie Brodeln des Sonnenplasmas und damit den Energietransport nach außen. Die Magnetfelder sind auch der Grund, warum Sonnenflecken periodisch auftreten. Eine ideal ruhige Sonne hat zunächst ein geordnetes Feld (siehe obere Grafik), ähnlich dem der Erde, mit einem Nordpol, an dem das Feldlinienbündel die Sonne verlässt, und einem Südpol, wo es hineinläuft.

Nun besteht die Sonne aber aus beweglichem Plasma. Dieses wird von Magnetfeldern festgehalten, oder es hält die Felder fest – je nachdem, ob das Feld mehr Energie enthält oder das Plasma. Im Sonnenkörper ist zunächst Letzteres der Fall, weshalb die Rotation die Magnetfelder mitzieht und im Laufe vieler Umdrehungen immer weiter aufwickelt. Dabei verdichten sich die Feldlinien und erhalten so mehr Energie, die irgendwann ausreicht, sich punktuell aus dem Sonnenplasma zu befreien und die Oberfläche zu durchbrechen. Wo das geschieht, entsteht ein Sonnenfleckenpaar verschiedener magnetischer Polarität.

Nach einem Aktivitätsmaximum hat der auf höheren Breiten befindliche Fleck eines Paares die entgegengesetzte Polarität wie der Pol seiner Hemisphäre. Zugleich beginnen sich die verzwirbelten Magnetfelder infolge ihres Energieverlustes wieder zu entwirren. Die Fleckenpaare werden schwächer und wandern in Richtung Pol ihrer jeweiligen Hemisphäre. Dort kommen die nachfolgenden, entgegengesetzt gepolten Flecken zuerst an. Im Verlauf stellt sich das geordnete globale Feld wieder her, allerdings mit umgekehrter Polarität. Der Zyklus kann von neuem beginnen.