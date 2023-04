Mit einem Tag Verspätung ist am Freitag die europäische Raumsonde „JUICE“ zu ihrer Reise zum Planeten Jupiter aufgebrochen. Die Sonde hob pünktlich um 14.14 Uhr deutscher Zeit an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete vom Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guayana ab. Der Start war ursprünglich für Donnerstag vorgesehen, musste aber wegen eines aufziehenden Ge­witters fünf Minuten vor Beginn des Countdowns verschoben werden.

Am Freitagnachmittag lief dann alles nach Plan. Zwei Minuten nach dem Start wurden in 70 Kilometern Höhe die beiden Boosterraketen von der Trägerrakete abgesprengt. Sieben Minuten später trennten sich in einer Höhe von rund 205 Kilometern Unterstufe und Oberstufe der Rakete. Letztere setzte mit der freigelegten Raumsonde den Flug fort.

Acht Jahre Reisezeit

27 Minuten nach dem Start löste sich schließlich der „Jupiter Icy Moons Explorer“ (JUICE) in etwa 1530 Kilometern Höhe von der obersten Raketenstufe und schwenkte in die vorgesehene Erdumlaufbahn ein. Von dieser Phase an übernahm das Satellitenkon­trollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt die Überwachung der Sonde. 50 Minuten nach dem Start gelang es, Funkkontakt mit JUICE aufzunehmen. Die Flugingenieure in Darmstadt empfingen ein stabiles Signal – das Zeichen, dass JUICE wohlauf ist. Um 16.30 Uhr deutscher Zeit begannen sich die riesigen Solarpaneele zur Energieversorgung der Sonde und ihrer zehn Instrumente zu entfalten. Nach einigen Minuten war der Vorgang abgeschlossen und die beiden 85 Quadratmeter großen Sonnensegel waren vollständig ausgeklappt. Alle bis dahin getesteten Systeme von JUICE sind funktionsfähig.

Damit hat die Reise der ersten eigenständigen Mission der ESA ins äußere Sonnensystem begonnen. Insgesamt acht Jahre wird JUICE benötigen, um zum Jupitersystem unterwegs sein. Dabei wird die Sonde im kommenden Jahr noch einmal an Erde und Mond, dann an der Venus und schließlich 2026 und 2029 noch zweimal an der Erde vorbeifliegen, um in den Schwerefeldern der beiden Planeten Schwung für den Flug zum Jupiter zu holen.

Im Jahr 2031 soll JUICE an ihrem Ziel eintreffen und vor allem die Eismonde Europa, Ganymed und Kallisto untersuchen, unter deren Eiskrusten Ozeane aus flüssigem Wasser vermutet werden. Damit will man untersuchen, ob insbesondere in dem unterirdischen Ozean der Europa Bedingungen für biologische Aktivität herrschen könnten. 2035 soll die Raumsonde auf dem Mond Ganymed gezielt zum Absturz gebracht werden.