Sreedhara Panicker Somanath ist ein gläubiger Hindu. Deshalb war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, vor dem Start der Mondmission „Chandrayaan 3“ am Freitag mit seinen Mitarbeitern in einem Tempel um göttlichen Beistand zu bitten. Dass man der Technik nicht blind vertrauen darf, musste Somanath, der seit eineinhalb Jahren Chef der indischen Raumfahrtbehörde ISRO ist, Anfang September 2019 miterleben. Damals war die unbemannte Raumsonde „Chandrayaan 2“ kurz vor der Landung auf dem Erdtrabanten zerschellt, was eine herbe Enttäuschung für die aufstrebende Raumfahrtnation war. Nun soll unter seiner Führung – und mit göttlichem Beistand – alles glattgehen. Und wenn die Landung von „Chandrayaan 3“ am 23. oder 24. August glückt, wäre Indien nach den USA, der Sowjetunion und China die vierte Nation, der eine Mondlandung gelungen ist.

Somanath wurde 1963 in Thuravoor im Bundesstaat Kerala im Südwesten Indiens geboren. Als vor vier Jahren der erste Versuch einer Mondlandung scheiterte, war er noch Chef des Raumfahrtzentrums Vikram Sarabhai in Keralas Hauptstadt Thiruvananthapuram. Dort war er von 2018 bis 2022 maßgeblich für die Entwicklung von indischen Satelliten und leistungsfähigen Trägerraketen verantwortlich. Mit deren Schubkraft konnten unter anderem die Chandrayaan-Mondsonden in den Weltraum gebracht werden. Sollte die schwierige Landung auf dem Südpol des Mondes und die geplante zweiwöchige Erkundungsmission in dem schwierigen Terrain gelingen, wäre das nicht nur ein persönlicher Triumph für den Luftfahrtingenieur. Es wäre auch eine gute Ausgangsposition für Indiens ehrgeizige Raumfahrtpläne, für deren Erfolg Somanath in den kommenden Jahren der Hauptverantwortliche sein wird.

Bemannte Missionen geplant

So will die ISRO in naher Zukunft eigene Astronauten mit einem indischen Raumschiff in den Weltraum schicken. Eine dauerhaft bewohnte Raumstation in der Erdumlaufbahn ist ebenfalls in Planung. Zudem hat die ISRO vor, unbemannte Raumsonden zur Venus und zum Mars zu schicken. Dass Indien interplanetare Raumflüge durchführen kann, hat es bereits 2014 mit der Marsmission „Mangalyaan-1“ gezeigt. Rund siebeneinhalb Jahre lang kreiste die Sonde um den Roten Planeten.

Indien, das mit Russland in der Raumfahrt enge Kontakte pflegt, wird auch für die Vereinigten Staaten immer attraktiver. Die ISRO soll Partner der Artemis-Mission der NASA werden, die eine Raumstation in der Mondumlaufbahn und die Ladung von Astronauten auf dem Erdtrabanten zum Ziel hat. Vielleicht kann Somanath bei seinem amerikanischen Amtskollegen sogar eine Mitfahrgelegenheit indischer Astronauten zum Mond buchen.