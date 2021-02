Marsmission Tianwen-1 : Auch die Chinesen sind am Ziel

Die chinesische Marssonde Tianwen-1 hat nach einer siebenmonatigen Reise ebenfalls ihr Ziel erreicht. Am Mittwoch ist die Sonde – wie zuvor die arabische Sonde Hope – in eine Umlaufbahn um den Roten Planeten eingeschwenkt.

Einen Tag nach der arabischen Marssonde Hope hat am Mittwoch auch die chinesische Sonde Tianwen-1 ihr Ziel erreicht und ist erfolgreich in eine stabile Umlaufbahn um den Roten Planeten eingeschwenkt. Das meldete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Um von der Schwerkraft des Roten Planeten eingefangen zu werden und in eine stabile Umlaufbahn zu gelangen, musste die Fluggeschwindigkeit von Tianwen-1 stark gedrosselt werden. Das Bremsmanöver wurde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua um 19.52 Uhr eingeleitet, 15 Minuten später tauchte die Sonde in den elliptischen Marsorbit ein. Damit gehört China nun auch zum exklusiven Club der Nationen mit erfolgreichen Mars-Missionen.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.

Tianwen-1 (was übersetzt so viel heißt wie „Fragen an den Himmel“) soll den Mars zunächst drei Monate lang umkreisen. Dabei wird sich die Sonde der Oberfläche bis auf 400 Kilometer annähern. Im Mai soll dann ein Rover abgesetzt werden – ein heikles Manöver, das auf dem Mars bislang nur den Vereinigten Staaten erfolgreich gelungen ist.

Mindestens 90 Tage wird das solarbetriebene Gefährt die Oberfläche des Planeten erkunden. Zu diesem Zweck befinden sich sechs verschiedene Instrumente an Bord. Schon mehrfach hat die chinesische Raumfahrtagentur bewiesen, dass sie in der Lage ist, einen Rover auf dem Mond abzusetzen und auf der Oberfläche des Erdtrabanten herumfahren zu lassen. Doch ein Landemanöver auf unseren Nachbarplaneten ist aufgrund der dünnen Marsatmosphäre eine besondere Herausforderung.

Die um den Mars kreisende Raumsonde wird als Relaisstation dienen und die Daten des Rovers zur Erde funken, aber auch eigene Messungen und Beobachtungen vornehmen. Zwei Erdenjahre, also ein Marsjahr, wird der Orbiter in Betrieb sein. Am 18. Februar bekommt der Nachbarplanet der Erde seinen dritten Besuch. Verläuft alles nach Plan, wird der amerikanische Rover Perseverance landen. Die drei Mars-Missionen waren im Juli 2020 im Abstand von wenigen Tagen zu ihren Reisen aufgebrochen.