Himmelsspektakel auf dem Mars : Eine Kartoffel vor der Sonne

Furcht vor der Sonne: Der Rover „Perseverance“ hat in nie zuvor erzielter Qualität ein Spektakel am Marshimmel gefilmt: den Vorbeizug des Mondes „Phobos“ vor der Sonnenscheibe.

Finsternis ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Astronomisch ist das Spektakel am Marshimmel, das die Kamera des neuen amerikanischen Marsrovers „Perseverance“ am 2. April gefilmt und die Nasa jetzt veröffentlicht hat, ein sogenannter Transit: das Vorbeiziehen eines anderen Himmelskörpers vor einem Stern beziehungsweise der Sonne. Wirklich finster wurde es dabei nicht. Denn während unser Mond von der Erde aus gesehen zufällig exakt so groß erscheint wie die Sonnenscheibe und auch fast genauso kreisrund ist, so dass er sie bei einem Transit vollständig abdecken kann, ist bei dem Marsmond Phobos weder das eine noch das andere der Fall. Er ist nicht nur 157 Mal kleiner als der Erdmond und kreist 36 Mal näher am Mars als jener um die Erde, er ist auch keine Kugel sondern mit den Abmessungen 27 mal 22 mal 18 Kilometern eher kartoffelförmig.

Trotzdem ist das Video des gerade einmal 40 Sekunden langen Ereignisses spektakulär, denn Phobos erscheint kleiner, aber nicht sehr viel kleiner als die Sonnenscheibe, wie das etwa bei einem Transit von Merkur, Venus oder Erde der Fall wäre. Zudem sind die durch Strukturen auf der Mondoberfläche erzeugten Umrisse des Trabanten zu erkennen, bei dem es sich vermutlich um einen irgendwann einmal in die Umlaufbahn des Mars geratenen Asteroiden handelt. Nun ist ein Phobos-Transit in bisher unerreichter Auflösung und zum ersten Mal in Farbe gefilmt worden. Bereits im März 2004 hatte der Perseverence-Vorvorgänger „Opportunity“ den Minimond erstmals vor der Sonne abgelichtet. Und sein weiterhin aktiver Vorgänger „Curiosity“ hatte im August 2013 den ersten, etwas ruckeligen Film eines solchen Vorgangs gedreht.

Mars hat noch einen zweiten, kleineren, in größerer Entfernung kreisenden aber ebenfalls kartoffelförmigen Begleiter namens Deimos. Benannt sind Phobos und Deimos (griechisch für „Furcht“ und „Schrecken“) nach den beiden Begleitern des Kriegsgottes Ares, den die Römer mit ihrem Gott Mars identifizierten. Auch Vorbeizüge von Deimos vor der Sonne wurden schon beobachtet – zuerst im März 2004 von „Opportunity“ sowie von ihrem auf der anderen Seite des Planeten operierenden Schwestergefährt “Spirit“.

Die Qualität des neuen Film demonstriert, welche Fortschritte die Kameratechnik der Marsrover gemacht hat; Technik, die ihnen natürlich nicht primär für solche Himmelsbeobachtungen mitgegeben wurde. Trotzdem sind diese durchaus auch wissenschaftlich interessant, liefern ihre detaillierten Analysen doch zusätzliche Daten darüber, wie der Mars an seinen beiden kleinen Monden zieht, was dann dabei hilft, Aufschluss über den inneren Aufbau des Roten Planeten zu erhalten. Dabei ist zumindest die Bahn des in nur 6000 Kilometer Höhe kreisenden Phobos langfristig instabil. In einigen zehn Millionen Jahren wird er auf die Marsoberfläche stürzen. Ob Elon Musk das bei der Standortwahl für seine Marskolonie berücksichtigen wird?

Solange Phobos aber am Marshimmel bleibt, wären seine Transits für die Kolonisten ein gar nicht so seltenes Schauspiel - sehr viel häufiger jedenfalls als die der, vom Mars aus gesehen, drei inneren Planeten. Als bisher einzigen Planetentransit von dort – oder von der Oberfläche irgendeines Himmelskörpers jenseits der Erde – gelang „Curiosity“ im Juni 2014 die Beobachtung eines Merkurtransits. Die Erde wird das nächste Mal am 10. November 2084 vom Mars aus gesehen vor der Sonne vorbeiziehen. Das werden Menschen dann vielleicht nicht nur durch Roboteraugen verfolgen.