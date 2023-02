Der Astrophysiker Pieter van Dokkum von der Universität Yale erklärte am Wochenende im amerikanischen Fernsehen die Überraschung, die ihn und seine Kollegen bei der Analyse ihrer frühen Daten des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) erwartete. Dabei nutzte er als Beispiel seinen 14-jährigen Sohn, denn dessen Alter ließe sich gut mit dem des 14 Milliarden Jahre alten Universums vergleichen: „Was wir also im Prinzip getan haben, war, Fotos aus einer Zeit aufzunehmen, als mein Sohn sechs Monate alt war. Wenn man so ein Foto das erste Mal ansieht, erwartet man, ein Baby zu sehen. Was wir aber sehen, ist ein Kleinkind.“

Mit anderen Worten: Die internationale Gruppe von Astrophysikern hatte die besonderen Möglichkeiten des James-Webb-Weltraumteleskops genutzt, Ausschau nach den ersten Galaxien zu halten. Die fanden sie auch, und zwar zu einer frühen Zeit rund 600 Millionen Jahre nach dem Urknall, aber entgegen aller Erwartungen waren diese Galaxien nicht klein, sondern bereits sehr massereich. Einen Wert von 100 Milliarden Sonnenmassen berechneten die Forscher als Masse der größten unter den 13 beobachteten Galaxien, knapp zehn Prozent derjenigen unserer Milchstraße.

Fundamentale Konsequenzen

Der Befund war im Fachjournal „Nature“ in einem beschleunigten Verfahren veröffentlicht. Wenn das Ergebnis weiteren Überprüfungen standhält, könnte das einige Konsequenzen für unser kosmologisches Weltbild haben. Das Modell, das unser Universum und seine Entwicklung derzeit am besten beschreiben kann, ist das Lamda-CDM-Modell. Es beruht auf Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie und geht davon aus, dass das Universum neben der uns bekannten Materie einen maßgeblichen Anteil an Dunkler Materie enthält und von Dunkler Energie beschleunigt auseinandergetrieben wird. Im Rahmen dieses Modells kann auch beschrieben werden, wie die Materiestrukturen entstanden sind, die wir heute beobachten. Demgemäß entstanden in Halos Dunkler Materie zunächst kleine Galaxien, die im Laufe der Zeit durch Kollisionen zu immer größeren verschmolzen.

Durch Beobachtungen von Galaxien in der Frühzeit des Universums lassen sich diese Vorhersagen überprüfen. Angesichts der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit erfordert ein Blick weit in die kosmische Vergangenheit, dass man elektromagnetische Strahlung aus möglichst weiter Entfernung auffängt. Man braucht dafür entsprechend sehr empfindliche Teleskope. Gleichzeitig wird die Strahlung auf ihrem Weg zu uns durch die Expansion des Alls fortwährend zu größeren Wellenlängen verschoben, sie wird röter. Licht, das ursprünglich im ultravioletten Bereich des Spektrums angesiedelt war, kommt bei uns als Licht im optischen oder infraroten Bereich an. Teleskope, die weit in die Vergangenheit schauen, müssen daher Infrarotstrahlung beobachten können – so wie das James-Webb-Weltraumteleskop, das gleichzeitig die nötige Empfindlichkeit mitbringt.