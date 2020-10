Asteroid Bennu : Ein Nachkomme der kosmischen Wasserträger

Mehr als 300 Millionen Kilometer oder etwas mehr als 18 Lichtminuten von der Erde entfernt befindet sich ein kohlenstoffreicher, rund 500 Meter großer Gesteinsbrocken, der unserer Erde Ende des kommenden Jahrhunderts so nahe kommen wird, dass seine Einschlagwahrscheinlichkeit auf eins zu 2700 geschätzt wird. Zusammengesetzt ist er aus Trümmerstücken, die sich bildeten, als ein größerer Körper vor rund einer Milliarde Jahren bei einem katastrophalen Zusammenstoß im inneren Asteroidengürtel zerstört wurde.

Seit knapp zwei Jahren wird der Asteroid, genannt (101955) Bennu, von der Nasa-Sonde Osiris-Rex untersucht. 2023 soll die Sonde eine Probe seines Oberflächenmaterials zurück zur Erde bringen, nachdem diese nun in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erfolgreich eingesammelt wurde. Eine ähnliche Mission betreibt die japanische Weltraumagentur Jaxa mit ihrer Sonde Hayabusa 2, deren Rückkehr zur Erde nach einer Probenaufnahme vom Asteroiden (162173) Ryugu 2019 noch in diesem Jahr erwartet wird.

Beide Programme verfolgen das Ziel, die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems weiter aufzuklären: Das im Lauf der Zeit relativ wenig veränderte Material, aus dem die Asteroiden bestehen, erlaubt einen Blick in die Frühphase unserer kosmischen Heimat. Das kohlenstoffreiche Material der Himmelskörper, das anhand von Meteoriten die Erde erreicht, erlaubt die Bildung organischer Moleküle und könnte damit eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Leben gespielt haben.

Komplementäre Informationsquellen

Der Blick in die Vergangenheit ist aber nicht die einzige interessante Motivation der Missionen. Beide berühren darüber hinaus auch ein methodisches Grunddilemma der Astrophysik: Fast immer können kosmische Objekte und Phänomene nur von weitem betrachtet werden. Aus der ausgesandten Strahlung müssen dann die Eigenschaften der Strahlungsquelle abgeleitet werden. Das klappt erstaunlich gut, Messergebnisse aus irdischen Laboren können für dieses Schlussverfahren die nötigen Informationen liefern. Aus Spektrallinien, also Signaturen im elektromagnetischen Spektrum, können auf diese Weise chemische Zusammensetzungen und physikalische Bedingungen am Ort der Strahlungsquelle abgeleitet werden. Und dennoch: Eine gewisse Unsicherheit bleibt immer darüber bestehen, wie zutreffend und vollständig die Interpretationen der Beobachtungen sind.

Ausräumen kann man diese Zweifel, wenn man die Fernbeobachtungen mit experimentellen Nahuntersuchungen des studierten Objekts kombiniert, so dass die Informationen aus zwei unabhängigen Quellen miteinander abgeglichen werden können. Das kommt nicht häufig vor und ist auf Objekte in unserem Sonnensystem beschränkt. Wenn es aber gelingt, dann lernt man aus diesem Vergleich nicht nur etwas über das untersuchte Objekt, sondern auch über die Leistungsfähigkeit und Grenzen der angewandten Beobachtungsmethoden. Die Analyse des Asteroidengesteins von Bennu und Ryugu wird diesen Abgleich ermöglichen und damit die Interpretation anderer künftiger Asteroidenbeobachtungen auf ein festeres Fundament stellen.