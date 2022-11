Start von Artemis-1 : Rückkehr in die Tiefen des Alls

Es hatte zuvor viel Häme gegeben und immer wieder Zweifel. Würde die NASA tatsächlich in der Lage sein, 50 Jahre nach der bislang letzten bemannten Mondlandung wieder eine große Rakete zum Mond zu schicken? Denn nachdem die noch unbemannte und auf der Grundlage der Space-Shuttle-Technologie entwickelte Schwerlastrakete SLS bereits Ende August auf den Startplatz 39 B im Kennedy Space Center in Florida bewegt worden war, hatten zuerst anhaltende Probleme insbesondere mit der Wasserstoffbetankung und schließlich zwei Tropenstürme zu immer neuen Verschiebungen des Starts geführt. Ende vergangener Woche, sobald nach Abzug des Hurrikans Nicole relevante Schäden am System ausgeschlossen worden waren, hieß es schließlich, die NASA würde auf einen Start innerhalb eines zweistündigen Startfensters am 16. November drängen.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Am Dienstagabend gab es dann tatsächlich das „Go“ von Startdirektorin Charlie Blackwell-Thompson, und auch die Betankung mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff konnte in den darauffolgenden Stunden erfolgreich abgeschlossen werden. Am Mittwochmorgen um 7.47 Uhr (MEZ) stieg die 98 Meter hohe Rakete dann tatsächlich in den Nachthimmel Floridas. „Lift-off von Artemis-1! Wir steigen gemeinsam auf, zurück zum Mond und noch weiter“, jubelte der Kommentator im Live­stream, der damit gleich das inoffizielle Motto des neuaufgelegten amerikanischen Mondprogramms zitierte.

Entscheidender Beitrag Europas

An dem Programm ist neben anderen internationalen Partnern auch die europäische Weltraumagentur ESA entscheidend beteiligt. Von ihr stammt das Servicemodul des Raumschiffs „Orion“, das von der SLS nun auf den Weg zum Mond gebracht wurde und beim nächsten Flug – Artemis-2 – erstmalig auch wieder Menschen zum Mond bringen soll. Als Gegenleistung für diesen zen­tralen technologischen Beitrag bekommen die Europäer drei Plätze im Artemis-Programm, um eigene Astronauten zum Mond zu schicken. Dieser Gutschein könnte beim vierten oder fünften Artemis-Flug eingelöst werden: Bis zum Ende des Jahrzehnts europäische Fußabdrücke auf dem Mond zu hinterlassen ist dabei das Ziel des ESA-Generaldirektors Josef Aschbacher. Anlässlich des Artemis-1-Starts erklärten die ESA­Astronauten Alexander Gerst, Thomas Pesquet und Luca Parmitano auf Twitter schon einmal ihre Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Entscheidung, wer den historischen Fußabdruck hinterlassen darf, steht aber noch aus.

Im Zuge der unbemannten Test­mission Artemis-1 wird das Orion-Raumschiff nun in einen entfernten rückläufigen Orbit um den Mond einschwenken, der es bis auf etwa 64 000 Kilometer in den interplanetaren Raum jenseits des Mondes hineinbringen wird. Nach einer Reise von 26 Tagen soll es dann wieder auf der Erde landen. An Bord befinden sich wissenschaftliche Instrumente, unter anderem die beiden Messpuppen „Helga“ und „Zohar“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt – zwei mit zahlreichen Sensoren ausgestattete weibliche Torsi, die helfen sollen, die Wirkung kosmischer Strahlung auf den Körper von Astronautinnen mit und ohne Strahlenschutzwesten zu erforschen. Außerdem sollen Kleinsatelliten ausgesetzt werden; einer soll die Folgen der Weltraumumgebung auf Hefebakterien erforschen helfen, ein anderer Eis auf dem Mond kartieren. Angesichts der vielen Verzögerungen herrscht allerdings Sorge, ob die Batterien aller Experimente noch genügend Strom liefern können. Das werde man abschließend erst beurteilen können, wenn diese im Mondorbit angekommen sind, hieß es bei der NASA.

Mehr zum Thema 1/

Das von Donald Trump 2019 ins Leben gerufene Mondprogramm soll eine neue Phase astronautischer Exploration einläuten. Von der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre an sind Missionen zum Südpol des Mondes geplant, mit dem Ziel, dort eine dauerhaft betriebene Mondstation aufzubauen. Parallel arbeiten NASA und ESA an einer neuen Raumstation im Mondorbit, dem „Lunar Gateway“, das als Ausgangspunkt für Missionen zur Mondoberfläche dienen kann. Die Erschließung des Mondes sei wie die Exploration eines achten Kontinents zu verstehen, hatte der Raumfahrtexperte David Parker im September erklärt. Bei der ESA ist er für das Programm „Terrae Novae“ verantwortlich, das den Mond als Zwischenstation auf dem Weg zum Mars im Blick hat – genau wie es auch die anderen großen Raumfahrtnationen tun. An ambitionierten Zielen für die Raumfahrt mangelt es also derzeit nicht. Wie die zumindest in Europa auch finanziert werden können, wird sich in der kommenden Woche bei der ESA-Ministerratstagung in Paris entscheiden.