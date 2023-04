„Weißes dielektrisches Material“ – so nannte Arno Penzias 1964 die Hinterlassenschaften einiger Tauben. Die Vögel hatten es sich in der 15 Meter langen Hornantenne gemütlich gemacht, mit welcher Penzias und sein Mitarbeiter Robert Wilson die Milchstraße untersuchen wollten. Die Antenne in Holmdel, New Jersey, 44 Kilometer südlich von New York, gehörte dem Arbeitgeber der beiden, den Bell Laboratories, und war gebaut worden, um Radiosignale aufzufangen, die von passiven verspiegelten Ballons im All reflektiert wurden, sowie solche der ersten zivilen Fernmeldesatelliten Telstar 1 und 2. Doch als Penzias 1963 zu den Bell Laboratories kam, wurde die Antenne nicht mehr für den Satellitenfunk gebraucht, und so konnte er sie für etwas einsetzen, was ihn zuvor schon als Doktorand an der New Yorker Columbia University beschäftigt hatte: die Erforschung von Radiostrahlung energiereicher Elektronen im interstellaren Raum unserer Milchstraße.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Auf Astrophysik war Penzias erst während des Studiums gekommen. Eingeschrieben hatte er sich auf dem City College New York zunächst für Chemie. Geboren wurde Arno Allen Penzias allerdings nicht am Hudson oder dem East River, sondern an der Isar. Seine Eltern betrieben in München ein Lederwarengeschäft. Doch noch in seinem Geburtsjahr 1933 begann dort das Leben für die jüdische Familie sukzessive immer unerträglicher zu werden. Es ging gerade noch gut. Im Frühjahr 1939 gelang es seinen Eltern, den Sechsjährigen und seinen jüngeren Bruder Gunther in einem Kindertransport nach England unterzubringen. Und während die meisten anderen Kinder ihre Eltern nie wiedersahen, waren Arno und Gunther im Dezember 1939 wieder mit Vater und Mutter vereint und konnten nach der Überfahrt in New York ein neues Leben beginnen.

Der Urknall wird Mainstream

Auf sein „German upbringing“ kam Arnos Penzias später in Interviews öfter zurück. Er erklärte sich damit seine Pedanterie. Anno 1964 galt der Präzisionsfimmel, den er an sich wahrnahm, der Hornantenne von Holmdel und dem 7-Zentimeter-Radioempfänger, der von den Arbeiten für Telstar übrig geblieben war. Penzias und Wilson richteten ihn aber nicht nur auf die Milchstraße, sondern als Kontrollexperiment auch an andere Stellen am Firmament. Zu ihrem Ärger ergab sich kein Nullsignal, sondern ein konstantes Rauschen aus allen Richtungen. Zuerst vermuteten sie dahinter den Radio-Smog der Stadt New York, dann die Folgen der 1962 im Pazifik erfolgten Kernwaffentests und schließlich das erwähnte weiße dielektrische Material. Doch nachdem Penzias und Wilson ihre Antenne saubergeschrubbt hatten, war das Rauschen immer noch da.

Mehr zum Thema 1/

Die Erklärung fanden sie erst 1965 , als sie erfuhren, dass eine solche Strahlung als Folge der Urknall-Modells vorausgesagt worden war. Ein Forscherteam im nahen Princeton hatte sogar schon selbst begonnen, einen Nachweis der Strahlung zu versuchen. Penzias und Wilson waren ihnen unabsichtlich zuvorgekommen und bekamen dafür 1978 den Nobelpreis.

Tatsächlich ist ihre Entdeckung von ähnlicher Tragweite wie Johannes Keplers Nachweis der Richtigkeit der Vermutung des Kopernikus, die Erde kreise um die Sonne und nicht umgekehrt. Denn 1965 gab es durchaus viele Forscher, die an der antiken Vorstellung festhielten, das Universum habe schon immer existiert. Die Wortschöpfung „Big Bang“ war von einem von ihnen, dem Briten Fred Hoyle, geprägt worden, um die Vorstellung von einem ersten Anfang der naturwissenschaftlich ergründbaren Welt ins Lächerliche zu ziehen. Doch nach der Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung durch Penzias und Wilson wurde diese Sichtweise bald unhaltbar und der Urknall Mainstream. Die Idee einer physikalischen Ewigkeit war, zumindest was ihren Anfang angeht, am Ende. Und Arno Penzias wird heute 90 Jahre alt.