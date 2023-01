„2023 BU“ : Asteroid kommt der Erde ungewöhnlich nah

So groß wie ein Lastwagen und näher als viele Satellisten: Der erst kürzlich entdeckte Asteroid „2023 BU“ ist an der Erde vorbeigezogen.

Der lastwagengroße Asteroid „2023 BU“ ist um 01.29 Uhr (MEZ) der Erde am südlichsten Punkt von Südamerika am nächsten gewesen. Bild: AP

So nah wie kaum ein anderer Himmelskörper zuvor ist ein Asteroid am Freitagmorgen an der Erde vorbeigezogen. Der lastwagengroße Asteroid 2023 BU sei um 01.29 Uhr (MEZ) der Erde am südlichsten Punkt von Südamerika am nächsten gewesen, teilten ihn beobachtende Wissenschaftler mit. Der Abstand habe in diesem Moment rund 3600 Kilometer betragen. Damit kam der Asteroid der Erde näher als viele Satelliten, die sie umkreisen.

2023 BU war erst vor knapp einer Woche von einem Amateur-Sternengucker entdeckt worden. Die sensationelle Entdeckung gelang am Samstag in einer Sternwarte auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim dem Amateur-Astronomen Gennadij Borissow. Dieser hatte 2019 bereits einen interstellaren Kometen entdeckt.

Nach Bekanntwerden der Existenz von 2023 BU war die Astronomie-Welt kurzzeitig in Aufregung verfallen. Befürchtungen über ein Einschlagen auf der Erde wurden aber schnell durch Berechnungen der US-Raumfahrtbehörde Nasa und anderer Wissenschaftler entkräftet.