8 Milliarden Menschen : Das Ende des Wachstums

In Kampala durch die Straßen zu gehen, das sei sehr sonderbar, sagt Angela Bähr. Denn in der afrikanischen 1,5-Millionen-Metropole und Hauptstadt Ugandas sind fast alle Menschen jünger als sie – deutlich jünger: Das Durchschnittsalter in Uganda liegt bei 17 Jahren. „Es ist ein völlig anderes Gefühl als in Deutschland, wo das Durchschnittsalter bei 47 liegt.“ Angela Bähr ist stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Das Beispiel Kampala illustriert, findet sie, die Herausforderungen, vor denen viele afrikanische Länder südlich der Sahara stehen, ziemlich gut:

Es gibt sehr viele junge Menschen, die Schulbildung, Gesundheitsversorgung, Ausbildung und einen Beruf brauchen, um wenigstens ein einigermaßen auskömmliches Leben fristen zu können. Eine Chance darauf aber haben die wenigsten. Stattdessen liegt die Geburtenziffer bei über vier Kindern pro Frau. Die Bevölkerung wächst auf absehbare Zeit weiter stark an, die ökonomischen Probleme dürften weiter zunehmen.