Long Covid : Ein zermürbendes Nachspiel für Herz und Hirn

Schlussakt in der Pandemie? Umfangreiche neue Daten zu Long Covid und zu möglicherweise lang anhaltenden Einbußen im Körper und Gehirn zeigen, wieso viele Infizierte und das Gesundheitssystem so schnell nicht aufatmen können.

Computertomographie-Aufnahme eines weiblichen Gehirns, in dem somatosensorische - für die Körperwahrnehmung wichtige - Areale gekennzeichnet sind. Bild: AFP

Der „Freedom-Day“ rückt näher, der Tag, an dem der größte Teil der Corona-Schutzmaßnahmen im Land fallen soll. Die einen werden von dieser vierten Märzwoche an die Gesundheitskrise fürs Erste weit hinter sich lassen, die anderen können daran nicht einmal im Traum denken. Zu ihnen gehören viele Long-Covid-Patienten. Wer wie sie den Nachhall einer Corona-Infektion körperlich und psychisch zu spüren bekommt – viele von ihnen mit mehreren Beschwerden gleichzeitig und das über Monate hinweg –, der wird jeden Tag neu an die bleibenden Risiken erinnert, die von diesem systemisch wirkenden und hartnäckigen Erreger ausgehen.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



In der medizinischen Community herrscht freilich seit Langem ein Streit darüber, wie groß die Krankheitslast durch die lang andauernden, aber oft auch vielfältigen und diffusen Gesundheitsprobleme nach einer Sars-CoV-2-Infektion werden können – für die Betroffenen selbst, vor allem aber für die Gesellschaft insgesamt. Long Covid wurde kleingeredet oder, wie in Finnland, zu einer der größten Herausforderungen der nationalen Ge­sund­heitssysteme erklärt. Inzwischen ist klar: Long Covid oder – wie es medizinisch oft auch genannt wird – „Post-Covid“, ist bei aller Schwierigkeit, die Krankheit genau zu definieren und die Dutzenden von möglichen Symptomen sowie die Heterogenität der Leidensdauer einzugrenzen, geradezu ein massenhaftes Erbe der Corona-Infektionswellen.