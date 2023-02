Mit Anfang 50 fühlte sich Tatjana Elmberg plötzlich wie in der Pubertät, völlig verunsichert. Ihre Gelenke schmerzten, sie bekam Akne im Gesicht, fühlte sich schlecht, konnte vieles nicht einordnen. Zudem, sagt sie, habe sie sich plötzlich wie eine 80-Jährige gefühlt. Sie versuchte, die Akne mit Mönchspfeffer, einem gängigen Naturheilmittel, wieder in den Griff zu bekommen. Hitzewellen, die sie auch hatte, waren nicht so schlimm, sagt sie. Aber die Schlafstörungen und die damit einhergehenden depressiven Symptome brachten sie aus der Fassung. „Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich am Schreibtisch saß, und war überhaupt nicht mehr belastbar“, erzählt sie. „Ich hatte Angst, das seien die ersten Anzeichen einer Demenz.“

Elmberg durchlebte das, wovor sich viele Frauen fürchten: dass die Wechseljahre ihre Lebensqualität stark einschränken. So ergeht es etwa einem Drittel aller Frauen. Schon im Vorfeld ist die Verunsicherung sehr groß: Die Wechseljahre sind ein Tabuthema. Viele Frauen wissen nicht genau über die Wechseljahre Bescheid – und wissen auch nicht, was sie gegen die Beschwerden tun können.