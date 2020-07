Warum manche Ärzte hadern : Was kann der schon, der Virologe?

Konkurrent, Besserwisser oder Überflieger? Vom Kompetenzgerangel der Mediziner um die Coronaweisheit hat keiner was, am wenigsten die Patienten und Ängstlichen. Eine Ehrenrettung des forschenden Experten.

Die Virologen ganz allgemein muss man sich als laborkitteltragende Berserker vorstellen, die keine Gelegenheit auslassen, die Keule zu schwingen und andere Weißkittelkämpfer ins hintere Glied zu drängen. Wir befinden uns, Sie merken es, an der Pandemiefront. Immer noch geht es darum, die neue, hochgradig naturwissenschaftlich grundierte Staatsform zu verteidigen, die in den ersten Monaten des Jahres quasi handstreichartig eingesetzt und inzwischen auch dem prüfenden Blick einiger Philosophen von populärem Rang nicht entgangen ist.

Das herausstechende Merkmal dieser von ihnen so genannten „Expertokratie“ ist die Formation ihrer Truppen in der Vorwärtsbewegung. Die Virologen ganz vorne machen keine Gefangenen. Weshalb die Politik, eingeschüchtert in Teilen, mit ihrer Machtfülle oft nicht mehr viel anzufangen weiß und die Berserker gewähren lässt.

Kurz dahinter gibt es die Epidemiologie, die mit kühlem Geist und sprödem statistischen Geschirr die tapferen Virologen vor dem politischen Dolchstoß zu schützen weiß. Ja, und hinter dieser naturwissenschaftlichen Phalanx marschieren ungezählt und tapfer, aber weitgehend unbemerkt, die edlen Bodentruppen der Seuchenmedizin: Hygieniker, Pneumologen, Intensivmediziner, Kinderärzte, Psychiater, Kardiologen, Urologen, Internisten, Dermatologen und so fort.

Weil nun aber die naturwissenschaftliche Phalanx an der Front so laut und drückend, die dahinter dagegen oft so leise und unmerklich sind, greift in der Truppe nun eine Unruhe um sich. Die Berserker werden gerne zurückgepfiffen. Nicht hier bei der Wissenschaft im Labor und am Computer, heißt es, sondern dort im Rückraum der Arztpraxen und Krankenhäuser verlaufe die eigentliche Covid-19-Front. Wer heilt, hat recht. Der Virologe also nur ein lahmer Theoretiker?

Die Tobsuchtsanfälle der Berserker sind Legende, hütet euch also, denn relevante Forschung ist auch in der Virologie selten ohne Patienten zu haben. Die fleißigsten Datensammler und Publizierer sind vielleicht nicht immer die edelsten Heiler, doch ihre Fronterfahrung in der Klinik liefert ihnen mächtige Waffen. Publish and polish!