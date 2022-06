Seuchenzug : Der Schwarze Tod war nicht die erste Pestepidemie, vielleicht aber ihr Meister

Madagaskar ist berüchtigt für neue Pestausbrüche. Dort hat die Seuche gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihren Einzug gehalten und sorgt bis heute Jahr um Jahr für neue Todesmeldungen. Für diese Insel, Afrika, Süd- sowie Nordamerika ist es eine recht junge, nach wie vor bestehende Plage – entwickelt hat sie sich einst jedoch in Eurasien. Im späten Mittelalter grassierte hier der sogenannte Schwarze Tod. In weniger als einem Jahrzehnt sollen ihm 50 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein; ganze Landstriche wurden entvölkert, die Stadt London verlor schätzungsweise die Hälfte ihrer Bewohner. Wer ihn auf welchem Wege nach Europa brachte, ist bekannt: Im Herbst 1347 legte der Tod im Hafen von Messina an. Genuesen, die ihre Festung auf der Halbinsel Krim aufgeben mussten, hatten die Pest an Bord, verfrachteten sie aus den Siedlungsgebieten der „Goldenen Horde“ am Schwarzen Meer nun an die Mittelmeerküsten – zu uns.

Bedeutende Seehäfen wie Neapel, Pisa, Marseille und Florenz waren die nächsten Einfallstore, auf Handelswegen ging es dann flussaufwärts und über Land. 1349 griff die Pest den deutschen Raum aus mehreren Richtungen an. Viren oder wie in diesem Fall eben Bakterien waren damals als Auslöser unbekannt, stattdessen verdächtigte man ungünstige Planetenkonstellationen, giftige Dünste, die sogenannten Miasmen, Teufelswerk oder Gotteszorn. Historiker und Epidemiologen stritten mit Mikrobiologen lange über die tatsächliche Ursache, doch seit gut einem Jahrzehnt steht diese fest: Yersinia pestis ließ sich an mehreren Fundstellen, sprich Friedhöfen mit typischen Gräbern, in Europa nachweisen, darunter die Städte Augsburg, Parma und London. Es war den Paläogenetikern endlich gelungen, die verräterischen bakteriellen Gene aus den Überresten der Opfer verschiedener Ausbrüche zu isolieren. Zweifellos handelte es sich beim Schwarzen Tod demnach um Yersinia, aber wo hatte diese schnell tötende Seuche, die ihre Opfer am ganzen Körper mit auffälligen schwarzen oder bläulichen Flecken überzieht, ihren Anfang genommen?

Aus Gräbern in Osteuropa stammt der bislang älteste Nachweis von Beulenpest, deren Erreger vor ein paar Jahrtausenden einen Wandel vollzogen haben muss, der diese Linie null für den Menschen zu einer größeren Gefahr machte – und Flöhe zu ihren Überträgern. „Was zuvor in der Steinzeit kursierte, war noch etwas ganz anderes, aber nach der Aufspaltung vor 4000 bis 5000 Jahren sind im Erreger eigentlich alle Gene vorhanden, mit dem gleichen Ansteckungspotential, wie wir es heute von der Beulenpest kennen“, erklärt Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Die Justinianische Pest der Antike ist aus dieser Bakterienlinie hervorgegangen, doch als Y. pestis im Spätmittelalter erneut über Europa herfiel, gehörten die Erreger einer neuen Linie aus der Ferne an.

China und die Mongolei standen früh unter Verdacht, weil dort noch immer eine große Yersinienvielfalt zu finden ist im natürlichen „Pestreservoir“, also in Nagetieren. Womöglich waren Hungersnöte förderlich, und Dschingis Khan könnte den Schwarzen Tod ja mit seinen Reitern westwärts getrieben haben? Allerdings passen die bisherigen Thesen nicht zum „Big Bang“, der sich in den molekulargenetischen Daten abzeichnet: „An einem bestimmten Punkt passiert etwas, der Stammbaum spaltet sich auf wie ein Blumenstrauß“, erklärt Krause, was in der Fachsprache als Polytomie bezeichnet wird. Die genetische Spur, die sich zum Beispiel bei Pestopfern in London fand, wird heute zur Linie 1 gerechnet. Sie führte zwar in die Nähe der genetischen Aufspaltung, lag aber schon ein paar Mutationen hinter dem entscheidenden Knotenpunkt im Stammbaum, was höchstens Jahrzehnte bedeuten konnte – nicht Jahrhunderte. „Achtzig Prozent aller heutigen Pesterreger gehen auf diesen Punkt zurück, wir wollten Zeit und Ort finden.“ Gesucht: ein gemeinsamer Vorfahr.