Die Debatte live : Was entscheidet die Wahl?

Kindheit, Konfession oder doch „nur“ die Kandidaten – was spielt hinein in die Wahlentscheidung? Diskutieren Sie mit ab 18 Uhr in der Live-Debatte mit einer unabhängigen Wahlforscherin und dem Experten der Forschungsgruppe Wahlen.

Die Kandidatin, der Kandidat - sie werden immer wichtiger. Aber was beeinflusst meine Wahl noch? Das zu wissen, könnte entscheidend sein am Ende. Denn selten waren Wahlen in Deutschland so spannend wie die bevorstehende Bundestagswahl. Fast täglich veröffentlichen Meinungsforschungsinstitute neue Umfragewerte und zeigen nur eines: Wer am Ende die Nase vorn haben wird, ist völlig offen.

Was wird letztlich ausschlaggebend sein? Welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn wir am 26. September - oder schon jetzt per Briefwahl - unsere Stimme abgeben? Langfristige Parteibindungen oder aktuelle Ereignisse wie die Flutkatastrophe und das Debakel in Afghanistan? Die noch ausstehenden TV-Trielle? Oder die Programmatik einzelner Parteien?

Diese und weitere Fragen diskutieren wir knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl an diesem Dienstag, 7. September, ab 18 Uhr im Projekt Die Debatte. Zwei der renommiertesten Wahlforscher Deutschlands, Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher von der Frankfurter Goethe-Universität und Prof. Dr. Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin, sowie ZDF-Politbarometer-Experte Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen geben Einblicke in ihre Forschung zum Wahlverhalten: Wann entscheiden wir uns? Ist für die Kandidat*innen im Wahlkampf überhaupt noch etwas zu reißen? Warum liegt uns eine Partei näher als eine andere? Und welchen Einfluss könnten die Briefwahlen und Nichtwähler auf den Ausgang dieser spannenden Wahl haben?

In den kommenden Tagen werden können Sie weitere Hintergrundberichte zum Thema Wahlverhalten lesen.

