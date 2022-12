2022 im Rückblick : Souvenirs aus der Wissenschaft

Die kosmische Gefahr von oben

Vor einigen Jahren bekam ich einen kleinen, schimmernden Stein in einem etwas merkwürdig anmutenden Plastikaufsteller als Geschenk per Post geschickt. Ein echter Meteorit sollte das sein, das war zumindest anhand eines beiliegenden Echtheitszertifikats beurkundet. Auch wenn die Echtheit des Echtheitszertifikats nicht zweifelsfrei zu bestätigen war, schmückt dieser angebliche Bote aus dem All seitdem meinen Schreibtisch.

Nie aber blieb mein Blick so oft an ihm hängen wie in diesem Jahr, denn 2022 war ein Jahr der Asteroiden. Das begann bereits im Dezember 2021, als der Film „Don’t Look Up“ auch bei denjenigen ein Interesse an den Risiken einer Auslöschung der Menschheit durch Asteroideneinschlag erweckte, die alles Kosmische ansonsten eher für Schöngeisterei hielten. Befeuert wurde es auch durch Elon Musk, der ja die Urangst mit sich herumträgt, die Menschheit könne von einem kosmischen Einschlag ausgelöscht werden, bevor sie zu einer multiplanetaren Spezies geworden ist – etwas, dem wir 2022 mit dem Beginn der Artemis-Mondmission ein kleines Stück nähergekommen sind.