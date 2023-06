In einer von Martin Luthers Tischreden heißt es: „Wenn wir einmal aufhören werden zu lügen, betrügen, stehlen, morden, rauben, ehebrechen, alsdann werden wir so fromm werden, das ist: wenn man uns mit Schaufeln in die Erde verscharret.“ Wir Menschen hören ein Leben lang nicht auf, Sünder zu sein. Das aber hindert viele nicht daran, für sich selbst die höchsten moralischen Standards zu reklamieren.

Elizabeth Huppert und ihre Kollegen von der Universität Chicago haben sich im „Journal of Personality and Social Psychology“ der Frage gewidmet, warum oft absolute moralische Positionen vertreten und dann gebrochen werden, anstatt von vornherein realistischere Regeln für sich zu beanspruchen, die man auch tatsächlich einzuhalten in der Lage ist. In den Blick nehmen sie dabei nicht das individuelle Empfinden von Dissonanz zwischen Reden und Handeln, sondern die sozialen Konsequenzen davon.