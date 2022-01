Covid-Risikogruppen : Warum Übergewichtige und Diabetiker so gefährdet sind

Es ist ein Aspekt, der den Umgang mit Covid-19 so schwierig macht: Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 setzen manchen Menschen sehr viel mehr zu als anderen. Besonders bedrohlich sind sie gemäß den bisherigen Erfahrungen für Personen mit starkem Übergewicht und solche mit Diabetes – Störungen, die sich teils gegenseitig bedingen und daher oft Hand in Hand auftreten. Unklar war bislang jedoch, ob ein Verlust überflüssiger Pfunde und eine Besserung des entgleisten Zuckerhaushalts die Betroffenen vor einem schweren Verlauf von Covid-19 zu schützen vermag.

Dass dies in der Tat der Fall ist, legen die in „JAMA Surgery“ veröffentlichten Ergebnisse einer Untersuchung von Forschern um Ali Aminian und Steven Nissen von der Cleveland Clinic in Ohio nahe. Eingegangen sind darin die Daten von mehr als 20.000 jüngeren Männern und Frauen, die wegen starker Fettleibigkeit zwischen 2004 und 2017 an der Cleveland Clinic in Ohio behandelt worden waren. Rund ein Viertel der Patienten hatte sich damals einer Übergewichtschirurgie unterzogen und daraufhin durchschnittlich zwanzig Kilogramm verloren. Die übrigen Adipösen waren auf gängige Weise versorgt worden und dienten als Vergleich. Ihr Gewicht hatte sich im Mittel nur um etwa zweieinhalb Kilogramm verringert. Zu Beginn der Corona-Krise brachten diese Patienten daher deutlich mehr Pfunde auf die Waage als jene Personen, die mit einem Magenbypass oder einem Schlauchmagen versehen worden waren.

Gewichtsreduktion senkt Risiko einer schweren Erkrankung

Wie zu erwarten, traten die gesundheitlichen Vorteile der Übergewichtschirurgie schon bald, also lange vor der derzeitigen Pandemie, zutage. Neben ihrem günstigen Einfluss auf die überflüssigen Pfunde senkten die gewichtsreduzierenden Eingriffe auch den erhöhten Blutzuckergehalt und die exzessive Sterblichkeit der adipösen Männer und Frauen. In diesem Kollektiv verstarben rund fünf Prozent der Patienten innerhalb von zehn Jahren und im anderen zehn Prozent, also ein doppelt so hoher Anteil.

Infektionen mit SARS-CoV-2 überstanden die operierten Patienten ebenfalls merklich besser. Zwar lag die Ansteckungsrate bei ihnen genauso hoch wie bei den Vergleichspersonen. Sie betrug zwischen März 2020 und März 2021 jeweils neun Prozent. Die mit Magenbypass oder Schlauchmagen versehenen Adipösen erlitten allerdings seltener schwere Komplikationen – wenn auch häufiger als Gesunde mit normalem Gewicht. So mussten 15 bis 16 Prozent der operierten Patienten im Krankenhaus versorgt werden, und rund 22 Prozent benötigten eine Sauerstofftherapie; bei insgesamt neun Prozent von ihnen verlief die Infektion zudem schwer und bei einem Prozent tödlich. Noch sehr viel größer, und zwar jeweils etwa doppelt so hoch, war der Anteil an Betroffenen in der Vergleichsgruppe.