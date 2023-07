Man konnte sich einbilden, dass da ein Hauch von Schadenfreude in der Stimme von Yejin Choi lag, als sie während ihrer Keynote am vierten Tag der Conference on Computer Vision and Pattern Recognition in Vancouver zu ihrer Attacke auf die aktuell so hochgelobten großen Sprachmodelle ansetzte: „Die Frage, die wir uns gestellt haben, lautete etwa so: ,Kann diese Vorstufe einer allgemeinen Künstlichen Intelligenz, GPT-4 genannt, solch einfache Rechenaufgaben lösen wie Multiplikation?‘“

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Die Antwort gab Choi anhand eines konkreten Beispiels. Eingabe: „Multipliziere 999 mit 867“, Antwort: „824.133“. „Klingt auf den ersten Blick plausibel, aber tatsächlich ist das Ergebnis falsch“, kommentierte die Informatikprofessorin der University of Washington, um dann zu berichten, wie sie und ihr Team das Modell systematisch geprüft hatten. Zunächst betrauten sie die KI mit der Multiplikation von je zwei dreistelligen Zahlen. Nur in 59 Prozent der Fälle lieferte das die richtige Antwort. Bei zwei vierstelligen Zahlen sank die Erfolgsquote auf vier Prozent. Bei fünfstelligen Zahlen war die KI, Choi zufolge, vollständig ratlos.