Wirkung des „Doppel-Boosters“ : Was bringt die vierte Impfdosis?

Was bringt die vierte Impfdosis?

Das Impfzentrum Tegel in Berlin: Was den Immunschutz für die vierfach Geimpften betrifft, gibt es nach anfänglichen Zweifeln inzwischen Fürsprecher. Bild: dpa

Lohnt sich die zweite Auffrischung, der Doppelbooster, oder wird die Pandemie nur verlängert, weil wertvolle Impfdosen verschwendet werden? Nachdem Israel und einige andere Länder erste Erfahrungen bei über Sechzigjährigen und Hochrisikopatienten gesammelt haben, bahnt sich eine weitere Impfdebatte an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat jüngst deutlich gemacht: Erst im letzten Quartal 2022 sei genug Impfstoff vorhanden, um die globale Impfquote – 40 Prozent Doppelimpfung in allen Ländern – zu erreichen.

Joachim Müller-Jung



„Kein Land kann sich aus der Pandemie herausboostern“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO-Impfexperten warnten zudem vor einer „Überladung“ des Immunsystems – allerdings bisher ohne Datenbasis.