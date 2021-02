Die Buchrolle mit der Inventarnummer „PHerc 1021“, auf deren achten Bogen das geheimnisvolle „ΑΡΡΩΙ“ auftaucht, ist nun etwas ganz Besonderes. So besonders, dass es dazu ein eigenes Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft gibt, das Kilian Fleischer leitet. Zunächst ist es schon ungewöhnlich, dass diese in der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus beschriftete Papyrusrolle überhaupt erhalten ist. Eigentlich haben fast überhaupt keine antiken Bücher überdauert. All die Texte griechischer und lateinischer Klassiker von Homer bis Augustinus sind meist in mittelalterlichen Abschriften auf uns gekommen. Allenfalls im ägyptischen Wüstensand fanden sich zuweilen original antike Schriftstücke, darunter manchmal auch Teile von Büchern. Im feuchteren Mitteleuropa hätte dergleichen auch ohne die Wirren und Kriege der Völkerwanderungszeit keine zwei Jahrtausende überstanden. Nur an einem Ort ist es wundersamerweise dazu gekommen: In einer römischen Luxusvilla, die im Herbst des Jahres 79 n. Chr. beim Ausbruch des Vesuvs unter heißen Auswürfen des Vulkans begraben wurde.

Man nennt sie heute „Villa dei Papiri“, und sie liegt in Herculaneum, der neben Pompeji zweiten Stadt, die damals unterging. Erbaut wurde sie zwischen 60 und 30 v. Chr. wahrscheinlich von Lucius Calpurnius Piso Caesonius, einem der einflussreichsten Politiker damals. Er war Konsul des Jahres 58 v. Chr., danach Statthalter der Provinz Macedonia, Intimfeind Ciceros und Schwiegervater Caesars. Und er war philosophisch interessiert. Als Anhänger der Lehre Epikurs hatte er einen Epikureer namens Philodem von Gadara unter seine Fittiche genommen (siehe „Lebenshilfe für reiche Römer“). Dieser wiederum besaß eine Bibliothek, die zum großen Teil aus eigenen Schriften bestand, aber auch aus anderen epikureischen Werken. Einige waren bereits bis zu zweihundert Jahre alt, als Philodem sie bei seinem Umzug von Athen nach Italien mitbrachte. Es ist diese Bibliothek, etwa tausend Buchrollen in griechischer Sprache, die – neben rund hundert weiteren in Latein – beim Ausbruch des Vesuvs konserviert und nach der Entdeckung der Villa 1752 gefunden wurden.