Bekämpfung der Wüstenbildung : Gesunde Böden dürfen nicht als Selbstverständlichkeit gesehen werden

Eine Zeitenwende ist auch in der Bodengesundheit nötig, heißt es in dem UN-Bericht „Global Land Outlook“. Restaurierungen von Naturflächen könnten Millionen Arbeitsplätze schaffen.

Den Böden der Erde geht es schlecht. Zum zweiten Mal hat die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) einen „Global Land Outlook“ veröffentlicht – die größte Zusammenstellung an Informationen, die jemals zu diesem Thema erarbeitet worden ist. Siebzig Prozent der weitweiten Landfläche seien demnach nicht mehr in natürlichem Zustand, vierzig Prozent sogar stark geschädigt, was sich in abnehmender Produktivität und schwächeren Ökosystemdienstleistungen niederschlage. Die Bedeutung dieser Zahlen ist immens: Laut UNCCD hängt inzwischen die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes direkt vom Zustand der Böden ab.

Drei im Bericht vorgestellte Szenarien zeigen, dass die kommenden Jahre viel Gestaltungsspielraum bieten – nach oben und nach unten. Eine „Business as usual“-Variante geht von anhaltenden Trends in der Ausbreitung und Durchführung intensiver Landwirtschaft aus. Die Folgen wären bis ins Jahr 2050 eine um 12 bis 14 Prozent verringerte landwirtschaftliche Produktivität, zusätzlich geschädigte Böden von der Größe Südamerikas sowie zusätzliche Kohlenstoffemissionen in Höhe von 69 Gigatonnen, was die Konzentration in der Atmosphäre um immerhin ein Achtel erhöhen würde. Ländliche Gebiete, indigene Völker und Frauen seien von den Folgen besonders stark betroffen. „Wir müssen damit aufhören, gesunde Böden als Selbstverständlichkeit zu betrachten“, sagt Ibrahim Thiaw, Exekutivsekretär der UNCCD. Er plädiert für großflächige Restaurierung, nennt sie „eine wirkungsvolle und kosteneffektive Maßnahme, um Wüstenbildung, Erosion und landwirtschaftlichen Produktivitätsverlust zu bekämpfen.“

Biodiversitätsverlust ist unumgänglich

Zwei weitere Szenarien zeigen die potenziellen Effekte von Thiaws Vorschlag. Wird die Bodenqualität auf einer Fläche von 50 Millionen Quadratkilometern – was etwa einem Drittel der weltweiten Landfläche entspricht – gezielt verbessert, könnten landwirtschaftliche Produktivität gerade in vielen Entwicklungsländern um bis zu 10 Prozent steigen und zusätzliche 17 Gigatonnen Kohlenstoff gebunden werden. Werden weitere vier Millionen Quadratkilometer unter Schutz gestellt, die für Wasserregulierung und weitere Ökosystemdienstleistungen von besonderer Bedeutung sind, nimmt insbesondere der projizierte Biodiversitätsverlust weiter ab. Verglichen mit der „business as usual“-Alternative dürften durch Landnutzungsänderungen etwa dreißig Prozent weniger Arten verloren gehen.

„Dass selbst bei diesen höchst ambitionierten Szenarien dennoch weiterhin Lebewesen aussterben, zeigt, in welcher Lage wir sind und wie dringend gehandelt werden muss“, sagt Adrian Newton, Ökologe an der Universität Bornemouth. Newton weist genau wie viele seiner Kollegen darauf hin, dass Ökosystemrestaurierungen auch aus ökonomischer Sichtweise sinnvoll seien. Der UNCCD-Bericht zitiert Studien, die für jeden in die Restaurierung von Wäldern gesteckten US-Dollar einen langfristigen Nutzen im Wert von 7 bis 30 US-Dollar erwarten. Weiterhin würden Millionen neuer Arbeitsplätze entstehen. Erfolge gibt es schon: Der „Global Land Outlook“ beschreibt hunderte Fallbeispiele aus aller Welt, bei denen Ökosysteme verschiedenster Art mit messbaren Effekten renaturiert worden sind. Mal geht es verbesserte Stadtplanung und Dachbegrünungen in der Großstadt, mal um die Renaturierung ganzer Graslandschaften und Feuchtgebiete.