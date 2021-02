Unschlüssige Studie : Die Leerstelle im Impfstreit

Evidenz schlägt Ethikrat? Wer am Mittwochabend vor dem Votum des Deutschen Ethikrates zu den Sonderrechten für Geimpfte die aktuelle Berichterstattung des „heutejournals“ verfolgte, wird gestern den ganzen Tag lang einen schweren Corona-Kater mit sich herumgeschleppt haben. Was denn nun: Übertragen Geimpfte noch das Virus oder nicht? Seit Monaten warten wir auf die Antwort, und in den Abendnachrichten sickerte in jedem Halbsatz die mal mehr oder weniger wissenschaftlich verbrämte Gewissheit durch, dass die Welt ja nun Bescheid wisse: Ein „Meilenstein“ sei erreicht, nachdem die neueste von Forschern der Oxford-Universität und des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astra-Zeneca vorgestellte Studie nun zum ersten Mal dargelegt habe, dass zumindest zwei Drittel der Corona-Geimpften das Virus nicht mehr übertragen können – und damit auch nicht bloß zur Eindämmung der Pandemie beitrügen, sondern eben auch sehr wohl Privilegien für Menschen mit Impfausweis begründen könnten.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Wieso der Ethikrat, der immerhin eine Nacht darüber schlafen konnte, dennoch seinen Standpunkt nicht ändern, stärker hinterfragen oder wenigstens die Vorläufigkeit seiner Ablehnung von Impfprivilegien nicht noch viel mehr betonen wollte, ist also durchaus erklärungsbedürftig. Am besten tut man das mit der zur Erlösungsfrage stilisierten Evidenz selbst.

Die Frage der Ansteckungsgefahr

Bei der britischen Studie handelt es sich um eine vorläufige, fachlich noch nicht unabhängig begutachtete Preprint-Veröffentlichung. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches in der Corona-Forschung, Zehntausende interessante unfertige Studien kursieren. Aber es ist durchaus ungewöhnlich im Kontext einer von Premier Boris Johnson persönlich geleiteten Präsentation in London. Tatsächlich handelt es sich bei der Impfstudie um die Zusammenschau von vier unterschiedlichen, auf verschiedenen Kontinenten in den letzten Monaten vorgenommenen Teilstudien zur Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Impfstoffs AZD1222, die einige politisch durchaus sensible Aspekte der Impfstoffgaben enthält. Zum Beispiel sollte die in Deutschland weniger intensiv diskutierte Frage der Abstände zwischen erster und zweiter Dosis geklärt werden.

Und eben auch die Frage der Ansteckungsgefahr, die von Geimpften noch ausgehen könnte. Dass man bis zur Begutachtung nicht warten und die einer bloßen Plausibilitätsprüfung unterworfene Rohfassung politisch ausschlachten wollte, mag an dem Druck liegen, dem trotz der Impferfolge auch Johnsons Regierung derzeit unterliegt. Viel entscheidender aber ist die epistemische Konsequenz, die dieses Vorgehen hat. Denn der Erkenntnisgewinn gerade im Hinblick auf die Infektiosität von Geimpften, die sich anstecken, ist gerade eben nicht historisch. Sie bestätigt einfach, was die Experten schon immer vermuteten – und Erfahrungen mit älteren Impfstoffen nahelegen: dass ein hochwirksamer Impfstoff die Virusvermehrung im Körper so stark begrenzt, dass die Menschen nicht nur nicht sterben oder schwer erkranken, sondern auch das Ausstoßen infektiöser Erreger dezimiert wird. Seit einem Dreivierteljahr erscheint das angesichts von Tierexperimenten mit mRNA-Impfstoffen mehr als plausibel.

Dass die Impfstoffhersteller dieser Frage dann nicht auch in ihren klinischen Studien nachgegangen sind, ist bedauerlich. Tatsächlich liegt es einfach daran, dass bei der Impfstoffentwicklung überall im Vordergrund stand, schwere Erkrankungen und Tote – und damit die Überlastung des Gesundheitssystems – unterbinden zu wollen. Nun hat sich also Astra-Zeneca die Mühe gemacht, in einer in Großbritannien durchgeführten Teilstudie wöchentlich Abstriche und PCR-Tests von Geimpften vorzunehmen, um deren Viruslast zu ermitteln. Eine Erkenntnis: In der Teilgruppe, die geimpft wurde, war in 29 Fällen das Virus nicht nur nachweisbar, einige erkrankten auch – zumindest moderat – und dürften deshalb potentiell auch ansteckend sein. Bei den mit Placebo behandelten Freiwilligen wurden 88 Infizierte nachgewiesen. Statistisch sinkt die Ansteckungsgefahr also um 67 Prozent – sofern man die verwendeten PCR-Nachweise als Indikator für das Ansteckungspotential einstuft.

Wie viele der Geimpften, die sich anstecken, am Ende das Virus wirklich noch weitergeben können, wurde systematisch überhaupt nicht untersucht und bleibt offen. Übertragbar auf andere Impfstoffe ist das Ergebnis auch nicht. Noch gravierender: Nach der zweiten regulären Impfdosis, wenn der Impfstoff also nachweislich besser wirkt gegen Erkrankung, sinkt dieser „Impfschutz“ vor Übertragung in der britischen Studie plötzlich gegen jede biologische Plausibilität auf 49 Prozent. Eine Erklärung dafür liefern die britischen Forscher nicht. Aber selbst wenn: Halbe-halbe – das ist wie Münze werfen. Beglaubigte Impfprivilegien auf dieser Basis sind kaum denkbar.