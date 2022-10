RNA-Vakzine : „Universal“-Impfstoff gegen Grippe vielversprechend

Eine Grippe-Impfung, die länger als ein Jahr hält und die breit genug wirkt, um gegen mehrere gefährliche Influenza-Stämme gleichzeitig zu wirken, diesem seit vielen Jahren verfolgten Ziel sind Immunologen der Icahn School of Medicine an der Mount-Sinai-Klinik in New York nun ein gutes Stück näher gerückt. Der gebürtige Österreicher Florian Krammer und sein Team haben einen potentiellen Kandidaten für einen solchen „Universal-Impfstoff“ an Mäusen getestet. Resultat: Schon eine einzige Dosis und vergleichsweise geringe Mengen der mRNA-Vakzine können offenbar ausreichen, einen breiten Influenza-Schutz zu bewirken.

Der verwendete Impfstoff wurde mit der bei Covid-19-Vakzinen weit verbreiteten mRNA-Technik hergestellt: Teile der Erbinformationen des Virus, gegen das geimpft werden soll, werden als winzige, minimal veränderte und dadurch stabilisierte RNA-Schnipsel in chemisch erzeugte Nanokügelchen verpackt und den Versuchstieren in die Muskulatur injiziert. Der Vorteil dabei: Die Erbinformation kann je nachdem, welche Virusmutationen besonders verbreitet wird, angepasst werden. Bisher werden für Grippe-Impfstoffe vor allem die auf der Virusoberfläche sitzenden sogenannten Hämagglutinin-Proteine verwendet.

Allerdings verändert sich das Influenza-Virus an dieser Stelle besonders schnell und stellt damit die Impfstoffhersteller ähnlich wie der Sars-CoV-2-Erreger unter erheblichen Anpassungsdruck. Deshalb muss bisher jeweils jedes Jahr neu geimpft und an das vorherrschende Virus angepasst werden. Besonders problematisch ist dabei das bei Influenza-A-Viren, die beim Menschen immer wieder weltweit starke Ausbrüche und damit Pandemien auslösen können.

Krammer und seinem Team ist es durch Kombination von Virusanteilen gelungen, die Breite der Wirkung und die potentielle Dauer der Wirkung bei einer Untergruppen dieser Viren zu verbessern, indem sie die auf der Oberfläche sitzenden, rasch mutierenden Antigene wie das Hämagglutinin-Glykoprotein mit weniger veränderlichen Virusbestandteilen im RNA-Impfstoff kombinierten.

Insgesamt wurden vier Virusproteine ausgewählt: der Stiel des Hämagglutinins, die ebenfalls an der Oberfläche häufige Neuraminidase sowie die beiden innerhalb des Virus lokalisierten Proteine Matrix-2 und Nucleoprotein. Die so präparierte und eingeschleuste RNA rief laut dem Forscherbericht in den „PNAS“ nach der Injektion eine breite Immunantwort aus, die längerfristigen Schutz verspricht und auch gegen die Erreger aus anderen Grippevirus-Stämmen wirken könnte. Damit ist man experimentell weiter als mit früheren Breitband-Impfstoffen. Allerdings müssen sich solche Prototypen von Universalimpfstoffen erst noch in umfangreichen klinischen Versuchen mit freiwilligen Probanden bewähren.