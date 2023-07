In seiner nun erstmals publizierten Dissertation aus dem Jahre 1953 hat der berühmte amerikanische Soziologe Erving Goffman ein aufschlussreiches Experiment unternommen. Er hat die sozialen Lebensgewohnheiten eines winzigen Inseldorfes aus Fischern und Kleinbauern untersucht. Anders als in den „Gemeindeforschungen“ jener Jahre üblich, waren es dabei nicht primär die lokalen Gegebenheiten der Arbeitsteilung, der informalen Führungsstrukturen oder der sozialen Schichtung, die ihn interessierten. Stattdessen wollte er herausfinden, wie die Dorfbewohner auf der von ihm untersuchten Shetlandinsel sich in unmittelbaren Kontakten verhalten, darunter vor allem in öffentlichen und halböffentlichen Situationen, an denen auch die Urlaubsgäste sowie die Außenseiter der Insel oder ihre Sozialforscher mitwirken durften.

Dabei leitete ihn folgende Hypothese: Es gibt auf dieser Ebene elementarer Kontakte sehr viel weniger Varianz als auf der Ebene der Gesamtgesellschaft. Face-to-Face-Interaktionen in verschiedenen Gesellschaften seien einander also ähnlicher, als diese Gesellschaften selbst es sind. Folglich müsste sich auch der Eindruck von Exotik abschwächen, wenn man die fremde Gesellschaft oder die unbekannte soziale Schicht einmal vornehmlich anhand ihrer Gesprächsinteraktionen beschrieben findet. Diese Hypothese kann jeder nun an sich selbst überprüfen, indem er in Goffmans reichem Buch nachliest - zum Beispiel im fünfzehnten Kapitel, wo es um Gesprächspausen geht.