Manchmal begegnet einem ein Berglöwe, ein Fuchs oder ein Schwarzbär auf dem Gregory Canyon Trail, eine gute halbe Stunde von Denver entfernt. Ein Weg inmitten einer spektakulären Gebirgslandschaft, Natur pur – Erholung garantiert. Was den Wanderern im Sommer 2021 aber nicht bewusst war: Sie waren Teil eines Experimentes, mit dem Danielle Ferraro und Clinton Francis von der California Polytechnic State University herausfinden wollten, warum Menschen das Draußensein so genießen. Genauer: Die beiden Forscher wollten wissen, ob nur die frische Luft, die Bewegung und die schöne Aussicht den Wohlfühleffekt der Natur ausmachen – oder ob auch Vogelgesang seinen Anteil daran hat. Sie versteckten also auf einer Teilstrecke des Gregory-Canyon-Trails und des McClintock-Trails Lautsprecher in den Bäumen und im Gebüsch und ließen daraus wochenweise einen exakt aus den dort heimischen Arten bestehenden Phantom-Vogelchor erschallen. Die Akustik der Berge wurde künstlich bereichert. Am Ende der Wege gaben die Wanderer dann in Fragebögen an, ob ihnen die Natur guttat und was sie besonders genossen hatten.

Tatsächlich zeigte sich: Wanderer, die mit künstlichem Vogelchor gewandert waren, fühlten sich erholter und begeisterter von ihrer Wanderung als die, für die kein Phantomchor tiriliert hatte. Dabei spielte es überraschenderweise keine Rolle, ob die Wanderer das Zwitschern überhaupt bewusst wahrgenommen hatten oder nicht. Akustische Diversität tut offenbar gut, auch wenn man sie nicht bemerkt.