Ukrainekrieg : Wie geht es weiter in der westlichen Forschung ohne Russland?

Eine Eiszeit wie derzeit hat der internationale Großforschungsbetrieb selten erlebt. Selbst das europäische Beschleunigerzentrum Cern bei Genf, wo man die Neutralität immer hochgehalten hat und Physiker aus 85 Nationen stets einträchtig kooperiert haben, hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine jegliche Kooperation mit Russland gekappt. Kein russischer Physiker forscht derzeit am Cern. Nicht einmal der Beobachterstatus ist Moskau geblieben. Ähnlich entschieden sind die Reaktionen am Forschungszentrum Desy in Hamburg und am Hamburger Röntgenlaser XFEL sowie bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI in Darmstadt und der dort im Aufbau begriffenen internationalen Beschleunigeranlage FAIR.

Auch in Darmstadt waren russische Institutionen und Forschungseinrichtungen traditionell wichtige Partner. Russlands Anteil an dem internationalen FAIR-Projekt, dessen Kosten mittlerweile auf rund 3,1 Milliarden Euro gestiegen sind, belaufen sich auf 17,45 Prozent. Seinen Verpflichtungen sollte Russland vor allem mit Sachmitteln nachkommen. Zudem sollten eigens in Russland gefertigte Komponenten geliefert werden, darunter ein supraleitendes Magnetsystem für das Herzstück, den 1100 Meter langen Ringbeschleuniger SIS100. So bleibt der bereits fertiggestellte Beschleunigertunnel fürs Erste leer. Die neue Lösung lautet: ohne Russland. „Alle russischen Bauteile können von erfahrenen Firmen in der westlichen Welt hergestellt werden, so dass keine technische und strukturelle Abhängigkeit mehr von Russland besteht“, sagt FAIR-Sprecherin Berit Paflik. Allerdings bedeute das auch, dass es teurer wird und der Zeitplan kaum eingehalten wird. „Entsprechende Abschätzungen werden zurzeit evaluiert“, so Paflik.