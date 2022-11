Stadt unter Wasser : Überlebt Miami den Klimaschock?

Miami im Jahr 2100. Ein altes Propellerboot rast über kniehohes Sumpfwasser, auf dessen Oberfläche die gleißende Sonne flimmert. Nichts als Gräser, Gestrüpp und Mangroven zu allen Seiten. Die Touristen an Bord schauen verdutzt. Hier war einmal ein Wohngebiet? Schließlich nähert sich das Boot einem verfallenen Haus auf Betonpfählen und bremst ab. „Dieses Haus gehörte jemandem, der sich weigerte zu gehen, als das Hochwasser zu viel wurde“, erklärt der Reiseführer. „Aber die meisten gaben auf. Sie mussten die Nachbarschaften, eine nach der anderen, ans Meer und den Sumpf zurückgeben und in die Hochhäuser in den höher liegenden Stadtteilen ziehen.“ Am Horizont kann die Gruppe sie sehen: Die glänzenden, durch hoch gelegene Fußgängerbrücken verbundenen Wolkenkratzer – die Skyline des neuen, innovativen Miamis, wo Obst und Gemüse in vertikalen Gärten angebaut werden und man das Grundwasser per Solarenergie entsalzt. Man hat gelernt, mit dem Wasser zu leben.

So zeichnet Mario Ariza ein mögliches Zukunftsszenario seiner geliebten Heimatstadt in seinem Buch Disposable City. Fünf Jahre lang hat der Enthüllungsjournalist akribisch recherchiert, um den Folgen des Klimawandels für Miami auf den Grund zu gehen. „Es wird sehr schwierig sein, Miami zu retten“, sagt er heute so bestimmt wie besorgt.