„OrganEx“ für die Organspende? : Eine Überlebenshilfe nach dem Herztod

Wozu kann es gut sein, Organe nach dem Tod am Leben zu halten? Mediziner in Yale haben eine Maschine entwickelt, die Schäden minimiert und sogar Organe teilweise wiederbelebt. Die Organspende könnte das dramatisch verändern – aber noch lange nicht überall.

Wenn das Herz stehen bleibt und der Kreislauf stillsteht, fehlt für das Leben das Wichtigste: Sauerstoff. Dennoch muss Herzstillstand nicht das Ende sein. Auch nicht, wenn die Lunge als Atemorgan versagt. Vorausgesetzt man ist in der Klinik und die ist entsprechend hochgerüstet. In der Pandemie sind schon Tausende Patienten mit der ECMO – der „extrakorporalen Membranoxygenierung“ – über die kritischste Phase hinübergerettet worden. Das Blut wird außerhalb des Körpers geleitet und in der Maschine mit Sauerstoff angereichert. Jetzt hat ein amerikanische Team der Yale School of Medicine in New Heaven einen Automaten – „OrganEx“ – an Schweinen getestet, der statt dem natürlichen Blut eine spezielle künstliche und vor allem zellfreie Lösung verwendet, um damit nach dem Herzstillstand über eine Stunde lang die Organe fast vollständig intakt zu halten – und sogar einiges von dem zuerst geschädigten Gewebe funktional wieder herzustellen. Auch nach sechs Stunden Perfusion waren die Schäden an Blutadern und Zellen geringer als etwa mit der ECMO, was dieses System vor allem auch für die „Lebenserhaltung“ von Ersatzorganen während der mitunter stundenlangen Transporte interessant macht.

Das System der amerikanischen Forscher soll insbesondere die Chancen einer Organspende von den an Kreislaufversagen verstorbenen Menschen erhöhen. Es ist darauf ausgerichtet, die Organschädigung zwischen dem Versterben des Patienten und der Transplantation zu minimieren. Allerdings ist das nun in Experimenten mit einigen Schweinen geprüfte und in der Zeitschrift „Nature“ präsentierte Resultat noch weit davon entfernt, für menschliche Organe nutzbar zu sein. Noch wichtiger, zumindest hierzulande: In Deutschland und einigen Ländern ist in der aktuellen Gesetzeslage überhaupt nicht an eine solche Organ-Überlebensmaschine nach dem Herztod zu denken. Denn hierzulande ist eine Organspende nur nach einem Hirntod – und nicht etwa nach einem durch Herzstillstand festgestellten Tod – erlaubt. Sollte sich das System allerdings andernorts auch bei Menschen bewähren, dürfte die uralte Diskussion darüber, ob durch Herz- und Kreislaufexitus verstorbene Patienten wie etwa in den USA für eine Organspende infrage kommen (Donation after Cardiac Death, kurz DCD) und damit den Organmangel verringern könnte, wieder an Fahrt gewinnen.

Generell überwiegt noch Skepsis bei den Experten

Die meisten Fachleute, die bislang die aktuelle Nature-Publikation gesehen und bewertet haben, äußern sich in der Hinsicht zurückhaltend. Jan Grummert, Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie in Bad Oeynhausen immerhin meint: „Bei der Spende nach einem Herztod kommt je nach Entnahmeprotokoll auch eine Perfusion des ganzen Körpers zum Einsatz. Das OrganEx-System könnte dafür möglicherweise infrage kommen. Die Hoffnung besteht, dass in Deutschland eines Tages auch die DCD-Spende möglich ist.“

Generell aber überwiegt noch Skepsis bei den Experten, vor allem was die Datenlage für das Verfahren angeht. Uta Dahmen, Leiterin der Experimentellen Transplantationschirurgie am Uniklinikum Jena, sagt: „Dieses System und die damit gewonnen Erkenntnisse haben großes Potential für einen vielfältigen klinischen Einsatz. In der Transplantationsmedizin ist ein Einsatz zum ,organ repair‘, der Verbesserung von vorgeschädigten Organen, vor der Transplantation denkbar. Ebenso denkbar ist der Einsatz in anderen Situationen nach einer temporären Minderdurchblutung von Organen wie nach einem Herzinfarkt. Es bleibt jedoch ein weiter Weg von einer vielversprechenden experimentellen Studie zum routinemäßigen klinischen Einsatz eines neuen Medizinprodukts.“

Konrad Fischer von der Technischen Universität München kommentiert die Ergebnisse ähnlich: „Zusammengefasst handelt es sich hier um eine vielversprechende Studie, um die Transplantatschädigung zu verringern. Der klinische Nutzen muss jedoch erst durch Transplantationsexperimente gezeigt werden.“ Und der Transplantationsspezialist kritisiert: „Obwohl die Studie zahlreiche zellspezifische Expressionsdaten liefert, fehlt die Bestimmung von Entzündungsfaktoren in der Perfusionslösung, die Aussagen darüber erlauben, ob die Perfusionslösung selbst eine Entzündung des Endothels auslöst, die erst einige Stunden nach der Transplantation sichtbar werden würde und zur Transplantatabstoßung führen könnte.“

Auch Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, ist zurückhaltend: „Die Studie ist erst einmal natürlich sehr interessant. Als Limitationen muss man allerdings erwähnen, dass es eine vergleichsweise kleine Studie an Schweinen ist. Und: Eine Abmilderung des Zelltods sagt letzten Endes noch nichts über die eigentliche Funktion des Organs aus. Dennoch ist es eine experimentelle Studie, die in die richtige Richtung geht.“