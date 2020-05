Trumps Prophylaxe : Die gefährlichen Pandemie-Pillen

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Antiviral gewirkt hatte das wegen seiner Verträglichkeit inzwischen häufiger verkaufte Hydroxychloroquin aber auch nur in hohen Dosierungen. Und so wurde es in den ersten chinesischen Anti-Corona-Tests in Wuhan eingesetzt. Bald darauf auch in anderen Ländern. Es waren fast alles schlichte, kleine Beobachtungsstudien, ohne jede Basis, um statistisch abgesicherte Aussagen über Wirkung, Dosierung, Sicherheit und Nebenwirkungen machen zu können. Seriöse, kontrollierte und damit aussagekräftige Vergleichsstudien waren das alles noch nicht. Und auch dann nicht, als der amerikanische und wegen einer französischen Studie auch Frankreichs Präsident Macron ein erstes gutes Wort für die Malaria-Mittel („Wundermittel“) einlegten. Patientenverbände und Ärzteorganisationen warnten umgehend, die präsidiale Propaganda könnte zu einem Ausverkauf der Mittel und zu schweren pharmakologischen und gesundheitlichen Kollateralschäden führen, weil die Menschen die Mittel wie in der Malaria-Anwendung prophylaktisch einnehmen und über Wochen oder Monate nehmen könnten. Den bedürftigen Rheumapatienten würde gleichzeitig eine der wichtigsten Behandlungsoptionen verlorengehen.