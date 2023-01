Soziale Kontrolle : Klatsch statt Journalismus

Der professionell betriebene Journalismus gilt als eine der wichtigsten Agenturen der sozialen Kontrolle. Ohne ihn lägen die Hemmschwellen vor Moralverstößen und Rechtsbrüchen niedriger. Von den Journalisten wird diese These, da sie ihnen schmeichelt, nicht ungern gehört. Aber kann man sie auch beweisen?

Die Schwierigkeiten liegen auf der Hand. Man kann ja nicht gut sämtliche Zeitungsredaktionen eines Landes nur zu Versuchszwecken schließen. Deshalb haben die beiden Autoren einer soeben veröffentlichten Studie nach einer alternativen Untersuchungsmethode gesucht – und sie in einem ungeplanten Experiment gefunden: der Krise des amerikanischen Lokaljournalismus.

In vielen Ballungsräumen des Landes, in denen es vor dem Rückzug der Anzeigenwerbung ins Internet noch eine Vielzahl von lokalen Tageszeitungen gab, gibt es heute nur noch eine einzige Wochenzeitung, der dann natürlich fast alles entgeht, worüber früher einmal regelmäßig berichtet wurde.

Der Versuch, diese Verluste durch stärkere Laienbeteiligung an der Nachrichtenproduktion auszugleichen, muss als gescheitert angesehen werden. Der journalistische Amateur verhält sich zu den Personen und Organisationen, über die er berichten soll, nicht als unabhängiger Journalist, sondern als Schwager, als Kollege, als Vereinsmitglied. Da er seine Informanten in all diesen Rollen schonen muss, kann er ihnen nicht gut mit argwöhnischen Fragen kommen, gegen ihre Darstellungsinteressen recherchieren oder als öffentlicher Kritiker ihres Fehlverhaltens hervortreten. Ihm fehlt also der Schutz durch eine sozial anerkannte Berufsrolle für misstrauisches Verhalten, so wie der professionelle Journalist ihn genießt, und deshalb sind von ihm vor allem jene freundlichen Berichte über feierliche Anlässe zu erwarten, die man auch dem professionellen Kleinstadtjournalisten gern nachsagt.

Nicht alle Regionen sind in gleichem Maße betroffen

Die Krise des Lokaljournalismus ist relativ neu, und entsprechend sind auch nicht alle Regionen in gleicher Weise verarmt. In einigen von ihnen hört man noch das kräftige Bellen der journalistischen Wachhunde, in anderen ist es zu gelegentlichem Knurren verstummt. Das ist eine forschungsgünstige Situation, denn sie ermöglicht es im Prinzip, solche Unterschiede in der Zeitungsdichte der verschiedenen Regionen auf die Unterschiede ihres dokumentierten Sündenaufkommens zu beziehen und nach statistisch fassbaren Zusammenhängen zu suchen.

Die beiden Studienautoren haben dies anhand von Daten für mehrere amerikanische Metropolenregionen versucht, wobei sie sich im Bereich der Verfehlungen auf die gerichtsnotorischen Missetaten großer Firmen konzentriert haben. Ihre erste Hypothese besagt, dass der Rückzug der Zeitungen die Bereitschaft zu ökonomisch rationalen Rechtsbrüchen anwachsen lässt, und in der Tat haben sie gewisse Hinweise auf einen solchen Trend gefunden. Er betrifft freilich nicht alle Arten von Fehlverhalten in gleicher Weise, sondern aus ungeklärten Gründen vor allem solche, zu deren Aufdeckung man Indiskretionen von Mitarbeitern der Firma braucht, weil sie sich an ihren Produkten oder an Umweltschäden in der Nähe ihres Standortes nicht nachweisen lassen. Es sind also eher Verstöße gegen das Arbeitsrecht als solche gegen Umweltschutzauflagen, die mit dem Rückzug der Zeitungen zunehmen.

Ein zweites wichtiges Ergebnis verdankt sich einer weiteren Reihe von Daten. Abgelesen am Vereinsleben der verglichenen Regionen, zielen sie eigentlich auf die Dichte der Sozialkontakte in ihnen, weil davon die Wirksamkeit informaler Kontrollen abhängt. Informal sind Kontrollen, die nicht in den eigens dafür ausgerüsteten Rollen des Richters, des Polizisten und so eben auch des Journalisten ausgeübt werden, sondern etwa dadurch, dass man sich an der Verbreitung von Klatschgeschichten beteiligt. Um wirksam zu werden, setzen solche Kontrollen ein hohes Maß an gegenseitiger Kenntnis der Beteiligten und an breiten Sanktionsmöglichkeiten voraus. Wenn der Fabrikdirektor seine Arbeiter nicht schlecht behandeln kann, ohne dass wenig später auch seine christlich denkende Gattin davon erfährt, kann dies die Arbeitsgerichte merklich entlasten.

Die Autoren zeigen nun, dass die Klatschnetzwerke auch den professionellen Journalismus entlasten. Wo es sie gibt, liegt der Sündenpegel der Wirtschaftsbetriebe auch in den journalistisch notleidenden Regionen nicht höher als in denen mit halbwegs intakter Pressewelt. Wer die Journalisten nicht länger fürchten muss, mag sich also immer noch aus Furcht vor Sozialklatsch zurückhalten.