Die Pandemie hat nicht nur das Leben der Menschen durcheinandergewirbelt – sondern auch das der Tiere. Ratten etwa hatten zu Zeiten der Lockdowns in New York, London und Berlin dreist die leeren Straßen und Bürogebäude eingenommen und in Ermangelung von Restaurant- und Dönerbudenabfällen ihren Weg in die Wohnungen gefunden.

Die Stadt Llandudno in Wales erlangte unverhoffte Berühmtheit, als in den sozialen Medien Fotos von tierischen Touristen viral gingen: Verwilderte Ziegen hatten Ausflüge von den nahen Berghängen in die Stadt unternommen, sich an Blumenrabatten gelabt und ein Nickerchen auf dem Kirchhof abgehalten.