Da ist es wieder, das Katastrophenszenario, das in Roland Emmerichs Hollywood-Schocker „The Day After Tomorrow“ so eindrücklich in düsteren, apokalyptischen Szenen heraufbeschworen wurde: Die von unterschiedlichen Temperaturen und Salzgehalten angetriebene weltumspannende Meereszirkulation – das globale Förderband – in den Weltmeeren bricht zusammen. Der über Jahrtausende so stabile Transport von warmem Oberflächenwasser nach Europa und an die amerikanische Ostküste versiegt, die Temperaturen sacken buchstäblich in den Keller – eiszeitartige Kälteeinbrüche bedrohen das Leben.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Seitdem eine australisch-amerikanische Forschergruppe in Nature über ihre Studien zu den Entwicklungen rund um die Antarktis berichtet hat, geht dieses Gespenst wieder um in der Klimaszene. Ausgangspunkt waren die seit den Neunzigerjahren immer wieder gemachten Beobachtungen, dass sich das Antarktische Bodenwasser und die um den Südkontinent verlaufenden Strömungen zusehends verändern. Dazu kommen die beispiellosen Datensammlungen zur beschleunigten Eisschmelze am Südpol, insbesondere auf der Antarktischen Halbinsel und in der Westantarktis, wo gewaltige Schelfeisflächen ins Meer hineinragen und dabei offensichtlich immer schneller schmelzen.

Die gewaltigen Schmelzwassermassen, so die Befürchtung vieler Polarforscher, könnten die Tiefenströmung rund um die Antarktis massiv stören. Denn das Gebiet unterhalb von 4000 Meter Tiefe, dort, wo das Bodenwasser aus besonders dichtem, weil salzhaltigem und kaltem Wasser besteht, bildet eine Art Pumpe für das globale Förderband. Wie im Norden am Rande der Grönlandsee im Nordatlantik, wo die Nordatlantische Umwälzpumpe (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) Millionen Kubikmeter dichtes Oberflächenwasser pro Sekunde in die Tiefe absinken und das globale Förderband antreiben, ist auch der tiefströmende Wasserkörper vor der Antarktis ein entscheidender Antrieb für die Umwälzung der Weltmeere. Das kalte Wasser speist vier von fünf Ozeanen. Würde diese Pumpe versiegen, würden der Wärmeaustausch und das Wetter rund um den Globus quasi über Nacht verändert.

Beunruhigende Erkenntnisse

Damit allerdings dieses globale Förderband, die „thermohaline Zirkulation“, tatsächlich kollabiert, muss viel passieren. In den durchaus vorsichtigen Berichten und Mahnungen des Weltklimarates IPCC wurde das immer wieder deutlich. Die Evidenzen für ein Zusammenbrechen sind dünn, doch die Hinweise für möglicherweise entscheidende, den Klimawandel beschleunigende Veränderungen verdichten sich.

Die Schmelzwasser-Analyse von Qian Li vom Massachusetts Institute of Technology und Matthew England von der University of New South Wales gehören nun ganz sicher zu diesen beunruhigenden Erkenntnissen. Was sie gefunden haben, ist, dass sich die Tiefenströme vor der Antarktis bis zur Mitte des Jahrhunderts um bis zu vierzig Prozent verlangsamen – und weiter erwärmen – könnten. Angetrieben wird das Ganze von der Schmelze der riesigen Eispanzer. Das Süßwasser, das von den schmelzenden Gletschern abfließt, verdünnt das Salzwasser. Dazu kommt, dass das Oberflächenwasser erwärmt wird und sich immer weniger Eis bildet. Gerade aber das kalte Oberflächenwasser, das sich insbesondere unter den sogenannten Polynyas abkühlt und die Salzkonzentration erhöht, weil das Salz nicht mit kristallisiert, wird dringend gebraucht.

Normalerweise sinkt dieses Wasser an den Küsten entlang nach unten in die Tiefe und füttert gewissermaßen das Bodenwasser. Inzwischen allerdings haben sich den Messungen der letzten Jahre zufolge warme Wassermassen in der Tiefe ausgebreitet. Das kalte Tiefenwasser wird zusehends verdrängt. „Besonders beunruhigend“, sagt Matthew England, sei die Erwärmung in der Amundsensee und im Bellingshausenmeer vor der westantarktischen Küste, denn dort erwärmt sich das Wasser an der Schelfeisküste besonders schnell, und die Schmelzwasserzuflüsse sind besonders groß.

Hier könne es rasch zu einer Rückkoppelung kommen: Das wärmere Wasser lässt die Eismassen noch schneller schmelzen. Tatsächlich war das der stärkste Eindruck, den die diesjährige Polarstern-Expedition ins Bellinghausenmeer bei dem Bremerhavener Team des Alfred-Wegener-Instituts hinterlassen hat: „Wo ist das ganze Eis geblieben?“, wunderten sich die Polarforscher. Noch nie hatten sie so wenig Meereis in der Region beobachtet. Überhaupt hat es seit Beginn der systematischen Messungen noch nie wo wenig Meereis rund um die Antarktis gegeben wie in diesem Südsommer.

Das ewige Eis als tragischer Mythos

Noch lässt sich nicht sagen, wie aussagekräftig diese Beobachtungen und die neuen Modellrechnungen von der Eisfront für die Zukunft des Klimas wirklich sind. Aber dass diese monströse Eisschmelze an den Polen – auch rund um den Nordpol und auf Grönland – etwas schnell ins Rollen bringen kann, zeigen auch die Erkenntnisse, über die soeben ein britisches Team vor der Küste Norwegens in Nature berichtet hat.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 25:36

Von Schiffen aus wurde der Meeresboden vor der Küste vermessen, um den Rückzug der Eisschilde nach dem Ende der Eiszeit vor mehr als 15.000 Jahren zu dokumentieren. Wellenartige Furchen auf dem Meeresboden, die sich an den durch die Gezeiten markierten Aufsetzlinien der Eisränder bildeten, zeugen vom Verschwinden der Gletscher. Was die Forscher fanden, schien lange undenkbar: dass sich die gewaltigen Eispanzer mit der Erwärmung zeitweise um bis zu 600 Meter an einem einzigen Tag zurückzogen. Vor der Antarktischen Halbinsel lagen die historischen Rekorde bisher bei gut 50 Metern pro Tag. Das ist in etwa auch die Geschwindigkeit, mit der sich der schnell fließende Pope-Gletscher derzeit in der Westantarktis verkürzt. Das sogenannte ewige Eis erweist sich so immer deutlicher als ein tragischer Mythos, als ein bloßes Wunschbild.