Cherry-Garrards Bericht, heute ein Klassiker der Reiseliteratur, erschien 1922, also aus dem Abstand etwa einer Dekade zur Expedition. Dass die Erinnerung an den Ausflug zu den Pinguinen für den Autor noch immer traumatisch war, teilt sich mit. Den „Schrecken“ dieser lebensgefährlichen Reise zu beschreiben sei eigentlich „nicht möglich“, heißt es dort. Doch es gibt noch eine zweite Darstellung des Ausflugs. Sie stammt von dem damals knapp 28 Jahre alten Henry Bowers, wegen seiner schnabelartig hervorspringenden Nase auch „Birdie“ genannt. „Es gab nichts Subtiles an ihm“, schreibt Cherry-Garrard, der einräumt, ihn bisweilen „für seine infernalische Fröhlichkeit fast gehasst“ zu haben, ihn aber zugleich unter die „zwei oder drei besten Freunde meines Lebens“ zählt. Bowers’ Bericht konzentriert sich auf den Moment, in dem die drei Expeditionsteilnehmer auf dem Rückweg von der Pinguinkolonie Zuflucht vor einem entsetzlichen Sturm suchen. Er schildert, im Ton eines Bilderbuchs für Kinder mit einfachen Worten und Reimen, in zehn numerierten Abschnitten, wie das Lager aufgeschlagen wird: „This is the House that Cherry built“, so beginnt der Text unter einer kolorierten Zeichnung, die jenes Lager zeigt, das Cherry-Garrard mit so viel Sorgfalt errichtet hat. Der feste Untergrund wird beschrieben, die Felsbrocken, zwischen denen sich die drei verschanzen, der Schlitten und die Zeltleinwand, die das Dach bilden, und schließlich die Eisblöcke, die alles noch einmal gegen den Sturm absichern sollen: „This is the bracing South Wind cool / That blew all day (and the next as a rule), / And cemented the Ice-blocks hard and stout / That were placed so carefully round about“. Jeder Abschnitt leitet dann über zum vorhergehenden, so dass die Geschichte eigentlich von hinten erzählt wird, von der Zerstörung durch den aufkommenden, sechzig Stunden wütenden Blizzard zurück zum „House that Cherry built“. Umgeben wird diese letzte Seite des Gedichts dann von einer neuen Zeichnung des Lagers: Kleidung, Proviant, Werkzeuge, selbst die erjagten Pinguine und ihre Eier fliegen durch die Gegend, und zwischen den nun vom Dach entblößten Schutzmauern liegen drei Männer, die aus ihren Schlafsäcken ängstlich in den freien Himmel starren.