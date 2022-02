Studie zu Impfgerechtigkeit : Warum die Pandemie globales Denken erfordert

Die Infektionszahlen erreichen derzeit dank der leichter übertragbaren Omikron-Variante immer neue Höchststände. Unsere Beunruhigung hält sich trotzdem weitgehend in Grenzen, zumindest verglichen mit den ersten Wellen dieser Pandemie. Es hat sich schließlich viel getan in den vergangenen zwei Jahren: Wir haben wirksame Impfstoffe, jeder, der will, kann sich boostern lassen. Auch in Hinsicht auf Therapien und verfügbare Medikamente gab und gibt es beträchtliche Fortschritte. Es wirkt nicht mehr allzu verwegen, über die Zeit nach der Pandemie nachzudenken.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Dass diese optimistische Perspektive, der gemäß das Schlimmste bald überstanden ist, allerdings nur ein Teil der gesamten Geschichte sein kann, darauf weist der Arzt und Epidemiologe Samba Sow aus Mali aktuell in der Fachzeitschrift „Nature Human Behaviour“ hin. „Es ist eine Geschichte, die vor allem von Ländern des globalen Nordens erzählt wird, die über große Mengen von Impfstoff verfügen, wodurch die Notwendigkeit strikter Lockdowns und Beschränkungen abgemildert wird”, schreibt er dort.