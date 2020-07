Studie deutscher Forscher : Immun-Chaos durch Covid-19

Auf die Frage, was genau im Körper schiefläuft bei jenen schon Hunderttausenden Covid-19-Opfern weltweit, die an Organversagen gestorben sind, gibt es mittlerweile mindestens zwei gleichwertige Antwortstränge: Zum einen sind es die Zerstörungen, die das Virus selbst durch seine schnelle und breite Vermehrung in Geweben anrichtet. Zum anderen aber, und diese Erklärung bestimmt immer stärker die Diskussion, wird das Immunsystem der Opfer selbst im Verlauf der Infektion zum Feind – ein fatales und völlig unangemessenes Zusammenspiel von Virus, Abwehrzellen und Immunsignalen. Eines, das allerdings bei infizierten Kindern wohl so nicht greift, weshalb diese, von Ausnahmen abgesehen, vor dem inneren Amoklauf geschützt sind.

Schon früh in der Pandemie haben Ärzte bei den zu Tode gekommenen, oft wochenlang beatmeten Patienten Schäden in den Lungen und vielen anderen Organen festgestellt, die auf Hyperinflammation – aus dem Ruder laufende Entzündungen – hindeuteten. Es waren Anzeichen einer entgleisten Immunabwehr. Die Diagnosen dazu lauten: Zytokinsturm, Sepsis, Multiorganversagen. Wie aber kommt es dazu, dass es bei einigen Patienten zum Systemversagen kommt, bei anderen nicht?

Wenn es um das Warum dieser immunologischen Eskalation geht – warum Risikofaktoren wie Diabetes oder Herzleiden dazu führen –, fehlen bisher die Antworten. Immunstörungen und entzündliche Vorerkrankungen könnten eine Rolle spielen. Ein klareres Bild hat man hingegen über das Wie. Ausgangspunkt ist eine molekulare Detailanalyse von Berliner und Leipziger Wissenschaftlern an 19 Covid-19-Patienten.

Big-Data-Projekt im Schnelldurchgang

Die Gruppe um den Genetiker Roland Eils, Direktor des Digital Health Center am Berlin Institute of Health, sowie Virologen an der Charité um die molekulare Epidemiologin Irina Lehmann haben Epithelzellen aus dem Nasen-Rachen-Raum und teilweise auch Zellen aus den Bronchien entnommen. In mehr als 160 000 Einzelzellen haben sie die Aktivität Abertausender Gene anhand der RNA-Sequenzen gemessen und verglichen. Bei einigen Patienten war das sogar im zeitlichen Verlauf der Erkrankung möglich – ein Big-Data-Projekt im Schnelldurchgang, das es erlaubte, die kaskadenartigen Abläufe nach der Virusinfektion nachzuzeichnen. In „Nature Biotechnology“ haben die Forscher ihre Interpretation des immunologischen Dramas veröffentlicht.

Entscheidend ist demnach ein geradezu tödliches Zusammenspiel von dem Virus und den Immunzellen des Opfers. Nachdem das Virus in die Epithelzellen eingedrungen ist, setzen diese eine Art Hilferuf an die Zellen des angeborenen Immunsystems ab: Die Makrophagen kommen und zerstören infizierte Zellen, gleichzeitig aber bewirken sie mit ihren Warnsubstanzen (Zytokine) die Produktion weiterer Immunbotenstoffe, die ihrerseits entzündungsfördernde Abwehrzellen rekrutieren – Mastzellen, T-Zellen und Neutrophile vor allem.

Eine Sorte dieser nun immer mehr gebildeten Zytokine, nämlich die Interferone, sorgen dann für eine fatale Rückkoppelung in den Epithelzellen. Die ins Gewebe und ins Blut abgegebenen Interferone sorgen in den Epithelzellen (insbesondere in den unteren Lungenwegen) dafür, dass die Zahl der ACE2-Rezeptoren auf der Oberfläche der umliegenden Epithelzellen auf das Zwei- und Dreifache steigt. ACE2 sind die Eintrittspforten für das Coronavirus. Das Immunsystem selbst ebnet dem Virus also erst den Weg in viele Zellen, es kommt, so Lehmann, „dem Virus regelrecht zu Hilfe“. Gleichzeitig werden immer mehr Zytokine ausgeschüttet. „Eine unheilvolle Allianz“ nennt das Eils, die alle nachfolgenden Entzündungsprozesse aus dem Ruder laufen lässt.

T-Zellen der Kinder reagieren komplett anders

Erschwerend kommt hinzu, dass die virustötenden T-Zellen bei vielen Patienten schon früh selbst von den Viren befallen werden und damit für die Abwehr ausfallen. Der Ausfall bringt die Alarmierungsmaschinerie zusätzlich in Schwung. Bei Kindern hingegen, das zeigt eine Studie texanischer Mediziner im „American Journal of Physiology“, ist die Situation eine völlig andere. Ihre T-Zellen sind offenbar kaum beeinträchtigt. Da einige der T-Zellen nicht nur die Viren direkt attackieren, sondern (die regulatorischen T-Zellen) zudem selbst entzündungshemmende Botenstoffe wie Interleukin-10 produzieren, gerät die Immunreaktion bei Kindern längst nicht so schnell aus den Fugen. Im Gegenteil: Die Immunsubstanzen und -zellen können sich gegenseitig in Schach halten.

Für die Covid-19-Therapie, regen die Berliner Wissenschaftler an, bedeuten die neuen immunologischen Befunde, dass man noch stärker als bisher Substanzen in den Blick nehmen sollte, die das fehlregulierte Immunsystem „zähmen“.