Streit um Astra-Zeneca : Die Impfrisiken der Risikogesellschaft

Die Ratio bleibt, der Imperativ der Pandemie gilt: Impfen, impfen, impfen. Doch es gibt Irritationen. Europäische Komplikationen, wenn man so will. Deutsche Befindlichkeiten, so wäre eine Lesart, unterminieren ohne Not das Vertrauen in den Astra-Zeneca-Impfstoff. Fakt ist: Das empirisch ermittelte Risiko ungewöhnlicher, lebensbedrohlicher Hirnvenenthrombosen gepaart mit Gerinnungsstörungen bei unter 60-Jährigen ist auch für diese Gruppe immer noch geringer als das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs durch Covid-19. Die irische Chefin der Europäischen Zulassungsbehörde Ema, Emer Cooke, hält deshalb nichts von den voreiligen Impfeinschränkungen in Deutschland. Nichts sei bisher bewiesen. Und wenn schon, stichelt sie: Ein Fall auf ungefähr hunderttausend Impfungen hält sie für nicht ausreichend, von einer Risikogruppe zu sprechen und das Präparat wenigstens in jüngeren Altersgruppen nicht anzuwenden.

Die britische Regulierungsbehörde MHRA ist Cooke an Gründonnerstag zur Seite gesprungen, mit einem Bericht und den ersten offiziellen Daten von der Insel: 30 Fallberichte nach 18,1 Millionen verimpften Dosen seit vergangenen Dezember. Das Risiko sei „sehr gering“. In Deutschland wurden bisher 31 Fälle, davon neun mit tödlichem Verlauf, bei deutlich unter drei Millionen Impfungen ermittelt. Einen Tag später, Karfreitag, hat allerdings die britische Fachgesellschaft für Hämatologie in einer öffentlichen Leitlinie mit der Beschreibung der „ungewöhnlichen Fälle“ umgesetzt, was deutsche Kliniker, Fachgesellschaften, Politiker und das Paul-Ehrlich-Institut seit zwei Wochen fordern: Genauer hinsehen, Impflinge und Ärzte sensibilisieren.

Klar, jede Überwachung hat Lücken, hier mehr, dort weniger. Auch ein Impfhype erhöht die Wahrscheinlichkeit unvollständiger Daten. Am Ende geht es sowieso nicht nur um Zahlen, auch das hört man jetzt öfter, nachdem das Erwartbare – Nullrisiko gibt es nicht – eingetreten ist. Denn eigentlich geht es um Vertrauen. In den speziellen Impfstoff einerseits, doch vor allem in das Impfen insgesamt. Und damit weit über die Pandemie hinaus um die Vertrauenswürdigkeit der öffentlichen Institutionen, die Zulassungsbehörden. Das ist die eigentliche politische Dimension, die sich im Streit um Astra-Zeneca derzeit aufbaut.

Wer bremst denn da?

Wer also fährt im Hinblick darauf die bessere, nachhaltigere Strategie? Ist es der risikotolerantere Weg: die unsentimentale empirische Abwägung von Eintrittswahrscheinlichkeiten mit erhöhter Risikotoleranz für den einzelnen Impfstoff (angesichts immer noch vieler Corona-Neuinfektionen) – oder nicht vielleicht doch der deutsche Weg: kompromissloses frühes Intervenieren und Risikominimierung bei jedem Impfstoff (angesichts von sehr guten Impfstoff-Alternativen)?

Die einen bremsen, wenn Zweifel aufkommen, die anderen geben lieber schnell Gas, um es schnell hinter sich zu bringen. Auch so kann der Vorgang gelesen werden. In der ersten Welle waren es übrigens die Briten, die bei den Corona-Maßnahmen gebremst und es waren die Deutschen, die schnell gehandelt haben. Fraglos zählt Schnelligkeit, gerade jetzt. In der Hinsicht gibt es keinen Spielraum mehr, nicht für die viel zu häufig schon zaudernden deutschen Krisenmanager. Allerdings ist der implizite Vorwurf der Jahrzehnte lang in der Pharmabranche tätigen Ema-Chefin, die deutsche Krisenpolitik sei zu dünnhäutig und warne zu früh, kaum dazu angetan, neues Vertrauen einzuflößen. So einfach lässt sich das Thema tatsächlich nicht erledigen.