Am Abend des 27. Januar 2011 fragte der Psychologieprofessor Jonathan Haidt das Publikum in San Antonio, wer von ihnen konservativ sei. Es war der erste Tag der zwölften jährlichen Konferenz der „Society for Personality and Social Psychology“, über tausend Forscherinnen und Forscher waren bei der Eröffnungsrede anwesend. Auf die Frage hin, wer im Raum konservativ sei, hoben drei von ihnen die Hand.

Diese offene Abstimmung unter den Augen aller lieferte ein verzerrtes Bild. Jeder Sozialforscher kennt den Druck der sozialen Erwünschtheit. Tatsächlich gibt es zumindest einen Blogeintrag, in dem ein konservativer Sozialpsychologe bekennt, dass er sich bei der damaligen Umfrage deshalb nicht meldete, weil er Karrierenachteile fürchtete.