Isolation durch Opposition : Bewusstseinsformen im Untergrund

Unter einer Einschränkung der Meinungsfreiheit stellen wir uns normalerweise das Ziel oder die Nebenfolge einer politisch verantwortlichen Handlung vor. In Wahrheit braucht es aber keinen Herrscher, um den politischen Gegner mundtot zu machen. Auch Dörfer und Kleinstädte können, einmal zur lokalen Hochburg einer politischen Partei geworden, eine ähnliche Knebelwirkung entfalten.

Wie so etwas vor sich geht, zeigt eine Publikation der amerikanischen Kommunikationswissenschaftlerin Emily Van Duyn. Sie hat eine Gruppe von 136 liberal eingestellten Amerikanerinnen untersucht, die sich jahrelang im Geheimen trafen und austauschten, um ihren Schock über den Wahlsieg Donald Trumps zu verarbeiten und auf politische Abhilfen zu sinnen. Gegründet in einer kleinen, deutlich republikanisch dominierten Ortschaft im ländlichen Texas, zeigt der nicht ohne Sympathie gezeichnete Geheimbund, mit welchen Schwierigkeiten sich die Leute aus der linken politischen Mitte in Regionen dieser Art herumschlagen müssen.

Im Alltag wird rechte Gesinnung vorausgesetzt

Zum Schicksal dieser Minderheit gehört es, den Anhängern der Mehrheitsmeinung nicht ausweichen zu können, sondern gerade auch im Privatleben von ihnen abhängig zu sein. Die meisten guten und persönlichen Beziehungen der Demokraten sind solche zu Republikanern, vor denen sie ihre wahre politische Meinung freilich aus Friedensliebe verleugnen. Dieselbe Ausdrucksvorsicht, die manchem Rechten die bittere Enttäuschung erspart, mit einer Linken verheiratet zu sein, erschwert es freilich auch den Linken untereinander, sich als mögliche Verbündete zu erkennen. Erst in ihrer Gesprächsgruppe gelang es den Frauen aus Texas, dieses Hindernis der gegenseitigen Unsichtbarkeit zu überwinden.

Die Frauen litten vor allem darunter, dass auch in unpolitischen Situationen so kommuniziert wurde, wie die Konservativen es bei annähernd gleich starker Opposition wohl nur auf der eigenen Wahlkundgebung gewagt haben würden: die politisch rechte Grundeinstellung auch des jeweiligen Gesprächspartners schlicht unterstellend. Auch beim Arztbesuch, als Tischgast im Restaurant oder während der Wohnungsbesichtigung mussten die Frauen sich daher, tapfer lächelnd, Hymnen auf den verhassten Präsidenten anhören.

Ein strenges Geheimnis

Die Autorin beschreibt das Pro­blem mit der bekannten Metapher der Schweigespirale: Wer einer politischen Außenseiterposition anhängt, behält das lieber für sich, als es mit der mehr oder minder geschlossenen Gruppe seiner Gegner aufzunehmen, und eben diese Zurückhaltung erleichtert es dann wiederum, die Größe und die Geschlossenheit jener Gruppe zu überschätzen. Am Ende gelingt es der Mehrheit, die eigene Position für alternativlos zu halten und Widerspruch wie Irrtum, Opposition wie Verrat zu behandeln. So kann es auch inmitten intakter Demokratien zur lokalen Herrschaft einer moralischen Einheitspartei kommen.

Der Umstand, dass die Republikaner vor allem im ländlichen Amerika dominieren, bringt eine nur in Dörfern und Kleinstädten mögliche Form der sozialen Kontrolle ins Spiel: Man begegnet dem politisch unterlegenen Gegner in einer Vielzahl von Rollenbeziehungen und kann ihm daher, wenn er sich outet, in breitester Weise schaden. Das muss die Demokraten nicht von der politischen Wahl abhalten, denn die ist ja aus genau diesem Grunde geheim; aber alle öffentlichen Engagements sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Die wenigen Frauen, die sich versuchsweise hervorwagten, wurden dafür auf der Stelle bestraft – eine Beschwerde über Behindertenwitze, und schon wird man beim Kirchgang gemieden. Neben der sozialen Isolierung, die Ungesellige nicht abschrecken müsste, drohen handfeste ökonomische Nachteile. Aus berechtigter Furcht davor, Kunden zu verlieren, behielten die namentlich erfolgreichen Geschäftsfrauen des Geheimbundes ihre Meinung für sich, und zwar nicht nur beim Verkaufsgespräch, sondern angesichts der Kleinheit der Verhältnisse auch überall sonst. Längst ehe sie ihre Gruppe gründeten, waren die Frauen also zu Verhaltensdisziplin und Ausdrucksvorsicht unter Einschluss des Lügenkönnens sozialisiert worden.

Der wichtigste Erfolg der Gruppenarbeit betraf übrigens den Ortsverein der demokratischen Partei. Da zuvor kaum jemand bereit war, sich öffentlich gegen den lokalen Mainstream aufstellen zu lassen, vegetierte er seit Jahrzehnten vor sich hin. Die paar Frauen aus der Gruppe, die ihn inzwischen wiederbelebt haben, taten dies freilich als Individuen und nicht als Gruppenmitglieder. Denn die Existenz der Gruppe ist auch heute noch ein Geheimnis.

