Bei unserem großen Sommerrätsel dreht sich alles um Gewürze und Küchenkräuter. Und das funktioniert so: Im abgebildeten Gewürzregal finden Sie 15 Beschreibungen, zu denen Sie die entsprechenden Spezereien ermitteln müssen. Wenn nicht anders angegeben, ist stets die deutsche – und nicht die lateinische – Artbezeichnung zu ermitteln. Hinter jeder Beschreibung steht in eckigen Klammern eine Ziffer. Diese gibt an, den wievielten Buchstaben des jeweiligen Lösungsworts Sie in das freie Kästchen eintragen müssen, das in der Pdf-Version des Rätsels unter dem jeweiligen Hinweis zu sehen ist.

Wenn also beispielsweise die Lösung „Kurkuma“ lautete und die „2“ in eckigen Klammern stünde, müssten Sie das „U“, den zweiten Buchstaben in „Kurkuma“, eintragen. Aufgepasst: Umlaute werden nicht aufgelöst, ein „Ä“ bleibt also ein „Ä“.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, lässt sich aus den 15 Buchstaben der Name einer trinkbaren Flüssigkeit bilden, die zu unserem Thema passt. Beim Zusammensetzen der Buchstaben zum Lösungswort ist es übrigens genau andersherum: Aus einem „OE“ könnte durchaus ein „Ö“ werden.

Geben Sie die fünfzehnbuchstabige Lösung ausschließlich online auf www.faz.net/sommerraetsel-2023 ein. Einsendeschluss ist der 21. August 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Pro Haushalt darf nur eine Lösung eingesandt werden. Die Auflösung veröffentlichen wir in der Ausgabe vom 27. August 2023.

Eine PDF-Version des Rätsels finden sie hier.

Und das sind die 15 Fragen:

1. Nach diesem Halbstrauch ist eine Straße in Berlin benannt. Die Straße liegt in unmittelbarer Nähe eines Reiterstandbildes und eines 20 Meter beziehungsweise 26 Meter hohen Bauwerks. [1]

2. Wir suchen eine vierbuchstabige Pflanzengattung, deren Name sich auf ein Korrosionsprodukt reimt und die zwei wichtige Gewürzpflanzen hervorbringt. [4]

3. Wir suchen den Namen einer Pflanzengattung, auf der man sich nicht ausruhen sollte. [5]

4. Wenn man ein Säugetier und eine botanische Gattung zusammenfügt, erhält man eine zweisilbige Pflanzenart, bei der sich alle Teile für die Herstellung oder Verfeinerung von Speisen nutzen lassen. [3]

5. Es gibt eine genetische Ursache dafür, dass die Pflanzen dieser Gattung für manche Menschen ungenießbar nach Seife schmecken. [3]

6. Der Dichter Hermann Löns widmete diesem Strauch eine kurze Erzählung von nur rund 5000 Zeichen. Er nannte ihn allerdings bei einem volkstümlichen Namen, wir suchen die offizielle Bezeichnung der Art. [1]

7. Streicht man den letzten Buchstaben im französischen Namen dieses Gewürzes und hängt stattdessen die Buchstaben „I“, „N“ und „O“ – nicht zwingend in dieser Reihenfolge – an das Wort, ergibt sich der Name einer italienischen Röhrennudel. Damit wir uns richtig verstehen: Wir suchen hier nicht die Nudel, sondern die deutsche Bezeichnung des Gewürzes. [1]

8. Diese Gewürz- und Heilpflanze kommt auch als handelnde Person in einem vor rund 70 Jahren uraufgeführten Theaterstück vor. [1]

9. Ein 1995 erteiltes Patent für die Verwendung dieses Gewächses als Mittel zur Wundheilung musste gelöscht werden, weil bereits ein alter Sanskrit-Text auf diese Verwendungsmöglichkeit hingewiesen hatte. [2]

10. Diese Pflanzenart ist unerlässlich für die Herstellung türkischer, griechischer und libanesischer Schnäpse. Pflanzenart und Namen der Schnäpse haben jeweils die gleiche Menge an Buchstaben. [1]

11. Diese Pflanzenart bringt ein fadenförmiges Gewürz hervor, das in einer europäischen Nationalspeise nicht fehlen darf. [6]

12. Ein berühmter britischer Schlagzeuger erhielt aufgrund seiner charakteristischen Haarfarbe einen Spitznamen, der auf Deutsch übersetzt den Namen unserer gesuchten Pflanzenart ergibt. [1]

Mehr zum Thema 1/

13. Wer in der Schankwirtschaft eine „Grüne Weiße“ bestellt, der macht Bekanntschaft mit dieser Pflanzenart – oder zumindest ihrem Aroma. [5]

14. Dieses „Botanical“ ist geschmacks- und namen­­­prägend für eine ­Spirituose. [1]

15. Seine Knollen lassen sich gedünstet genießen, seine Samen als Teeaufguss – und der Pollen als exklusives Gewürz. [2]