Social Distancing unter Tieren : Verstoßene Artgenossen

McGregor war ein erfahrener Schimpanse. Lange hatte er seine Familie durch den Bergwald im Westen Tansanias geführt. Er hatte sich stark gemacht, wenn Feinde kamen; er hatte für Fressen gesorgt und für Nachwuchs; er war der Chef der Gruppe. Doch die hielt sich plötzlich von ihm fern. Die Tiere gingen ihm nicht nur aus dem Weg, sie rannten geradezu vor ihm davon. Der Grund: Er hatte sich mit Polio-Viren infiziert.

Die musste sich eines der Jungtiere am Rande einer menschlichen Siedlung zugezogen haben. Als das Tier starb, reagierte die Gruppe ängstlich. McGregor war verschreckt. „Und auch wir wurden panisch“, schrieb die britische Forscherin Jane Goodall in ihrem 1971 erschienenen Buch „In the Shadow of Man“. Da hatte sie schon seit zehn Jahren im Gombe-Nationalpark die Affen beobachtet. Sie hatte jedem Tier einen Namen gegeben, um sie besser unterscheiden und über Jahre hinweg studieren zu können. Durch die Polio-Viren aber war die Gemeinschaft in Gefahr.