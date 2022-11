Neue Technologie : So könnten Erdölraffinerien umweltfreundlicher werden

Trotz der vielen Bemühungen, Benzin, Diesel und Kerosin durch synthetische Treibstoffe oder elektrische Antriebe zu ersetzen, werden aus Erdöl hergestellte Kraftstoffe auch in den kommenden Dekaden eine große Rolle spielen. Auch die chemische und pharmazeutische Industrie ist zur Herstellung ihrer Produkte nach wie vor auf Erdöl angewiesen. Um den weltweiten Bedarf zu decken, werden täglich gewaltige Mengen an Erdöl gefördert, im Jahr 2021 waren es fast 90 Millionen Barrel. Weil Rohöl eine Mischung aus Kohlenwasserstoffen ist, muss es zunächst in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt werden. Das erfolgt in den Raffinerien mittels fraktionierter Destillation – eines äußerst energieintensiven Prozesses, der jährlich schätzungsweise etwa ein Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verursacht.

Um den ökologischen Fußabdruck und den Energieverbrauch zu verringern, suchen die Petrofirmen händeringend nach sparsamen und klimaschonenden Verfahren. Vielversprechend ist die Trennung der Rohölfraktionen mit speziellen organischen Membranen. Bisher haben sich Membranverfahren anders als beispielsweise bei der Entsalzung von Meerwasser mittels Umkehrosmose nicht durchsetzen können. Das liegt vor allem daran, dass es an effizienten, günstigen und stabilen porösen Filtermaterialien mangelt. Doch das könnte sich dank der Forschungsarbeiten verschiedener Gruppen möglicherweise bald ändern.