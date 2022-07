„Centaurus“-Variante : So geht Omikron in den Herbst

Es gibt auch den weisen, gütigen, gelehrten Zentauren. Doch die griechische Mythologie kennt diese Mischwesen aus Pferd und Mensch vor allem als unbeherrschte, wild entschlossene Krieger sowie – latinisiert „Centaurus“ – als auffälliges Sternbild am Südhimmel mit dem unserer Sonne am nächsten liegenden Stern im Doppelsternsystem Alpha Centauri. Damit konnte „Xabier Ostale“ etwas anfangen. „Es klang gut“, notierte der Twitter-User dieses Namens vor wenigen Tagen auf der sozialen Plattform, nachdem er fast zwei Wochen lang für seine Namensschöpfung „Centaurus“ gefeiert – und von manchen Virologen auch hart angegangen wurde. Unter dem Rubrum Centaurus jedenfalls und unter Umgehung aller offiziellen Nomenklaturregeln hat die neue Coronavirus-Subvariante BA.2.75 den Weg in einige Gazetten und von dort zurück ins wilde Kurznachrichten-Kurdistan der Corona-Aktivisten und Leugner geschafft. Plötzlich hatte SARS-CoV-2 einen Kosenamen, das gab es noch nicht, und was für einen.

Angriffslustig wie bei den Zentauren geht es auf dem Account @xabitron1 zu, dem offiziellen Twitternamen Ostales. Viel weiß man nicht über ihn. Fest steht: er zählt zu den knallharten No-Covid-Verfechtern, einer, der nun die „große Vernichtung“ voraussieht und „ein Leben mit dem Virus“ kategorisch ausschließt: „Wir müssen Sars2 den Krieg erklären, an allen Fronten.“

Eine neue Bestie, die einen Namen braucht?

Die Front, an der die zentaurischen Mischwesen derzeit ihr Unwesen treiben, ist allerdings viel kleiner, als das der mediale Sturm von Centaurus nahelegt. Ein paar Hundert Virusgenome von BA.2.75 in knapp einem Dutzend Länder sind bisher entschlüsselt worden, drei Viertel davon in Indien. Aber auch in den USA, Großbritannien – und in Deutschland war schon vor Tagen diese ungewöhnliche Virusvariante an zwei Orten in Süddeutschland identifiziert worden. Höhere Infektionszahlen als ein paar Hundert sind also wahrscheinlich. Noch allerdings machen die Behörden kein Aufhebens um Centaurus.

Die Weltgesundheitsorganisation beobachte die Subvariante, sagte ihre leitende Wissenschaftlerin, Soumya Swaminathan, noch gebe es keinen Grund für Alarmismus. Die abwartende Haltung der Offiziellen – auch das bringt Xabier Ostale auf die Palme. Omikron setzten viele mit vermeintlich mildem Verlauf gleich, mit Entwarnung. „Zahlen und griechische Buchstaben sagen den Menschen nichts, es braucht Bilder“, schreibt Ostale, und auch deshalb hat er der neuen „Bestie“ ein plakatives Namensetikett verpasst.

Sich auf frühere Infektionen zu verlassen, ist fahrlässig

Virologisch ist BA.2.75 mutmaßlich eine Weiterentwicklung – eine „zweite Generation“ – der Omi­kron-Subvariante BA.2, die mit BA.1 das weltweite Pandemiegeschehen bis ins Frühjahr dominiert hatte. Subvarianten von Omikron gibt es inzwischen Dutzende, wöchentlich reihen sich neue in die Gendatenbanken ein. Auffällig an der Omikron-Reihe ist, wie schnell und wie radikal diese zuerst im Süden Afrikas entdeckte Virusvariante neue Erbgutveränderungen, Mutationen, ansammelt. Weltweit auf dem Vormarsch ist derzeit vor allem die Subvariante BA.5, die im April dieses Jahres entdeckt wurde. Sie ist zur Sommerwellen-Variante geworden, und sie treibt nicht nur in Deutschland die Durchschnittsinzidenzen trotz der warmen Jahreszeit auf ein Vielhundertfaches über den Werten des Vorjahres. Die enorm schnelle Ausbreitung ist für das Virus möglich, weil Infektiosität und die Immunflucht verglichen mit den vermeintlich „milden“ BA.1 und BA.2 wieder deutlich gestiegen sind. Wer sich im Winter mit den ersten Omikron-Varianten angesteckt hatte, kann kaum damit rechnen, dass der so aufgebaute Immunschutz länger als ein paar Wochen hält. Wobei es sehr darauf ankommt, wie schwer der Covid-19-Verlauf und wie gut damit das Immunsystem aktiviert worden war und wie gut vor allem die eigene Immunität durch Impfungen – mindestens drei Dosen – aktiviert wurde.