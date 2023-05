Gesangserkennung per App : Wer singt denn da so schön?

Smartphone-Apps können helfen, wenn man ratlos in der Natur steht und Vögel singen hört. Was die Apps können und wo ihre Grenzen liegen.

Wenn man im Wald steht und es zwitschert, weiß man selten, um welche Vogelart es sich handelt. Es gibt zwar Vogelfans, die es geschafft haben, anhand von Videos und CDs Gesänge erkennen zu können. Und geübten Spähern gelingt es manchmal auch, die Urheber des Gesangs im Gestrüpp zu erkennen und anhand ihres Äußeren zu identifizieren. Seit einigen Jahren gibt es aber noch eine andere, sehr viel einfachere Möglichkeit, die akustische Identifikation der Vögel zu erledigen: und zwar per App.

Der Medieninformatiker Stefan Kahl von der Technischen Universität Chemnitz entwickelte 2018 gemeinsam mit dem Cornell Lab of Ornithology, eine der ersten Adressen für Vogelkunde weltweit, die App BirdNET. Sie nimmt Umgebungsgeräusche mithilfe des Smartphone-Mikrofons auf und wandelt sie in ein Spektrogramm um, also eine visuelle Repräsentation der Geräusche. Der Nutzer wählt einen Ausschnitt mit dem unbekannten Vogelgesang aus, dieser wird an die Server gesendet und die App berechnet mithilfe des Standorts und des Datums die Wahrscheinlichkeiten des Vorkommens einzelner Arten.