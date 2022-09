Soziologie : So divers sind Trans-Personen

In den letzten Jahrzehnten unterlag die Transgender-Bewegung einem großen Wandel, so eine US-Studie. Und die Zahl der Menschen, die sich als trans ansehen, steigt.

Welche Rolle persönliche Überzeugungen für die Geschlechtszugehörigkeit haben sollen, wird seit Jahren intensiv diskutiert. In vielen Ländern wird anerkannt, dass manche Personen sich mit ihrem Geburtsgeschlecht nicht identifizieren können. Es setzte sich die Ansicht durch, dass Geschlechtsidentität nicht ausschließlich von körperlichen Merkmalen abhängt, also vom biologischen Geschlecht („sex“), sondern auch von Selbst- und Fremdzuschreibungen – dem sozialen Geschlecht („gender“). Personen, die sich als „transgender“ verstehen, müssen immer noch mit Anfeindungen rechnen, aber sie sind im öffentlichen Leben präsenter denn je. Im Jahr 2014 titelte das amerikanische „Time“-Magazin mit der These, dass die zunehmende Sichtbarkeit einen „transgender tipping point“ bedeute: Der Erfolg der Transgender-Bewegung zeige sich in der Selbstverständlichkeit, mit der ihr Anliegen in der jüngeren Generation unterstützt würde.

Welche Rolle spielt die Gesellschaft?

Offen bleibt, ob die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz tatsächlich einem Generationswandel zuzuschreiben ist: So zeigen Umfragen, dass sich unter den aktuell etwa 0,4 bis 0,6 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, die sich als transgender einstufen, zwar mehr jüngere, aber durchaus auch ältere Personen befinden. Der Frage, ob und warum sich dies verändert hat, geht die an der University of California in Berkeley lehrende Soziologin Danya Lagos in einer kürzlich veröffentlichten Studie nach. Sie geht davon aus, dass der Wandel mit der „biographischen Verfügbarkeit“ einer Transgender-Geschlechtsidentität zu tun hat, also mit geringen (und im Zeitverlauf gesunkenen) sozialen Risiken und Kosten. Anzeichen hierfür finden sich jedoch deutlich vor dem mutmaßlichen „tipping point“, zum Beispiel in den Fünfzigerjahren, als die Berichterstattung über die Geschlechtsumwandlung eines Veteranen des Zweiten Weltkriegs für große Aufmerksamkeit sorgte. Und natürlich stellte auch die sexuelle Revolution der Sechzigerjahre die klassische Geschlechterordnung infrage. Inwiefern solche Ereignisse und langfristige Trends die Selbstzuordnung als transgender beeinflusst haben, analysiert die Autorin anhand einer Bevölkerungsumfrage zu Gesundheitsthemen mit mehr als einer Million Teilnehmern der Geburtsjahrgänge von 1935 bis 2001. Die Untersuchung zeigt die erwartete Zunahme der Transgender-Population, doch diese war keineswegs linear: Bis zum Geburtsjahrgang 1984 blieb die Zahl derer, die sich als transgender oder keiner Geschlechtskategorie zugehörig einstuften, annähernd gleich, um dann deutlich anzusteigen.